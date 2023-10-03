В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве дачницы в Заречном

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Свердловчанина задержали в тот момент, когда он, приобретя покупки в супермаркете, попытался сбежать, чтобы «залечь на дно». После задержания мужчину привезли в Заречный на место преступления, рассказал руководитель пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
У погибшей екатеринбурженки были украдены личные вещи и иномарка Renault. Долго ездить на автомобиле рабочий не смог, так как вскоре не справился с управлением и влетел в дерево.
Выяснилось, что подозреваемый — 35-летний уроженец Томска. Официально он не трудоустроен, а также у него имеется судимость за мошенничество.
Как рассказал исполняющий обязанности главы свердловского СК Анатолий Надбитов, вину в случившемся убийстве задержанный признал. Также он рассказал, что познакомился с женщиной через объявление. В период строительных работ он жил на дачном участке, при этом каждые сутки получая деньги.
Кроме того, по словам рабочего, 26 сентября 2023 года он, находясь в алкогольном опьянении, нанес владелице участка несколько ударов металлическим швеллером. Перед убийством между ними вспыхнула ссора насчет выплаты денег мужчине за часть сделанных строительных работ.
Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения мужчине. Кроме того, в СК планируется обратиться в суд с ходатайством о заключении рабочего под стражу.
Напомним, 26 сентября 2023 года убитая отправилась в Заречный проверить, как идут работы, и не вернулась. Тревогу забил ее сын, когда на следующий день мама не вернулась домой, и сообщил об этом отцу, который живет отдельно. Вскоре екатеринбурженку нашли на участке с пробитой головой.