В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в убийстве дачницы в Заречном

Напомним, 26 сентября 2023 года убитая отправилась в Заречный проверить, как идут работы, и не вернулась. Тревогу забил ее сын, когда на следующий день мама не вернулась домой, и сообщил об этом отцу, который живет отдельно. Вскоре екатеринбурженку нашли на участке с пробитой головой.