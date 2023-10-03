В Москве с 11 по 13 октября состоится РЭН-2023

По традиции РЭН проводится на самом высоком уровне с участием глав крупнейших компаний отрасли энергетики. В прошлом году в рамках РЭН было проведено более 70 мероприятий, участниками которых стали свыше 270 спикеров. На форуме ожидают более 3000 гостей и представителей медиа из Российской Федерации и 83 зарубежных государств и территорий.