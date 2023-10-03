В Москве с 11 по 13 октября состоится РЭН-2023

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Гости в составе делегаций из РФ и иностранных государств, а также авторитетные представители нескольких стран и главы крупнейших предприятий сферы энергетики встретятся на полях форума для обсуждения мировой энергетической информационной повестки.
Мероприятия РЭН-2023 состоятся в столице Российской Федерации с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж». Ключевой темой программы РЭН станет «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее». Об этом информирует oilcapital.ru.
Согласно заявлению Антона Кобякова, советника главы Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета РЭН-2023, форум представляет собой крупнейшую международную отраслевую платформу. Участниками мероприятия в текущем году станут представители стран, образующих контуры новой энергетической мировой карты. Большое значение имеет присутствие на мероприятиях Российской энергетической недели новых геоэкономических лидеров. Подтверждение участия в форуме влиятельных международных экспертов отрасли энергетики является свидетельством большого интереса к Российской Федерации как важнейшему игроку на мировом рынке энергетики. Советник президента РФ выразил уверенность, что дискуссии, запланированные на площадке РЭН, положительно повлияют на энергетическую сферу и развитие международных отношений в целом.
Более 30 мероприятий, разделенных на тематические блоки, войдут в деловую программу РЭН текущего года. Среди них: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». Получить подробную информацию о сессиях деловой программы можно на официальном сайте РЭН.
Российская энергетическая неделя входит в перечень основных международных платформ для обсуждения современных векторов развития топливно-энергетического комплекса.
По традиции РЭН проводится на самом высоком уровне с участием глав крупнейших компаний отрасли энергетики. В прошлом году в рамках РЭН было проведено более 70 мероприятий, участниками которых стали свыше 270 спикеров. На форуме ожидают более 3000 гостей и представителей медиа из Российской Федерации и 83 зарубежных государств и территорий.
Форум организуют Фонд Росконгресс, Минэнерго Российской Федерации при участии Правительства Москвы. Информационный партнер РЭН — медиахолдинг 1MI.