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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

«Серьезная авария» произошла на спорткомплексе «Аист» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле экстренные службы спасли «застрявших» на подъемнике людей

3 октября 2023, 15:50
Фото: МБУ «Центр защиты населения»

«Серьезная авария» произошла на спорткомплексе «Аист» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле спасатели провели учения на спорткомплексе «Аист», сняв с подъемника несколько человек.

Спасатели обесточили объект и тем самым сымитировали «серьезную техническую аварию». В кресельном подъемнике на большой высоте остановились два человека — воспользовавшись альпинистским снаряжением, специалисты забрались наверх и эвакуировали людей.

Вся спасательная операция прошла слаженно, в установленное время. Цели и задачи учений были достигнуты, — рассказали в нижнетагильском МБУ «Центр защиты населения».

Ранее сообщалось, что нижнетагильские спасатели эвакуировали из условного горящего здания горадминистрации трех чиновников.

Фото: МБУ «Центр защиты населения»
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#Нижний Тагил#Спасатели#Учения#Спасатель#МЧС#Спасательные службы#Григорий Орлов
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