В Нижнем Тагиле экстренные службы спасли «застрявших» на подъемнике людей

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Спасатели обесточили объект и тем самым сымитировали «серьезную техническую аварию». В кресельном подъемнике на большой высоте остановились два человека — воспользовавшись альпинистским снаряжением, специалисты забрались наверх и эвакуировали людей.
Вся спасательная операция прошла слаженно, в установленное время. Цели и задачи учений были достигнуты, — рассказали в нижнетагильском МБУ «Центр защиты населения».
Ранее сообщалось, что нижнетагильские спасатели эвакуировали из условного горящего здания горадминистрации трех чиновников.