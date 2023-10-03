В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №96

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Как сообщалось ранее, речь шла, в частности, о 12 заболевших энтеровирусной инфекцией менингеальной формы у детей в школах № 40 и № 69, а также в детском саду №209 МАДОУ «Радость». Одна из родительниц обратилась в редакцию с вопросом про менингит:
У меня просто ребенок схватил эту болезнь в школе, почему и спрашиваю, нужен там карантин? Вообще, конечно, не знаю, к кому обратиться, чтобы еще на карантин школу закрыли, — сообщила редакции одна из родительниц ученика школы Нижнего Тагила.
Ввести ограничительные меры рекомендовал территориальный отдел Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе. Пока речь идет только о ГГМ, поскольку именно там отмечена высокая заболеваемость ОРВИ и менингитом. Запретили посещать дополнительные кружки и спортивные школы, а также проводить в них массовые мероприятия. Также в школах буду делать влажную уборку со специальными дезинфицирующими веществами, убивающими возбудителей вирусных инфекций, и включать обеззараживатели и рециркуляторы.
Как пояснили редакции TagilCity.ru в местном Роспотребнадзоре, ситуация с заболеваемостью уже улучшается.
Проводятся ограничительные мероприятия. Уровень заболеваемости стабилизовался благодаря им. Это самая эффективная мера там, где нет прививок. Они проводятся круглогодично. Не все вирусные менингиты подтверждаются, но все мероприятия вводятся по предварительному диагнозу. Нагнетать обстановку смысла нет, — сообщили редакции TagilCity.ru в Роспотребнадзоре Нижнего Тагила.
Специалист ведомства отмечает, что разобщение учеников проводится комплексно, не только по вирусному менингиту. На основании требований санитарных правил закрываются классы с больше 20% отсутствующих по ОРВИ детей, школьники переводятся на дистанционное обучение. Родители на случай ограничений при этом получают возможность оформить больничных без лишних формальностей.
Раньше выдавали предписание от Роспотребнадзора, сейчас есть возможность выдавать больничный родителю воспитанника детского сада без дополнительных документов от Роспотребнадзора. А дети перестают болеть, — пояснили редакции TagilCity.ru в ведомстве.