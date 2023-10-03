В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №96

Ввести ограничительные меры рекомендовал территориальный отдел Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе. Пока речь идет только о ГГМ, поскольку именно там отмечена высокая заболеваемость ОРВИ и менингитом. Запретили посещать дополнительные кружки и спортивные школы, а также проводить в них массовые мероприятия. Также в школах буду делать влажную уборку со специальными дезинфицирующими веществами, убивающими возбудителей вирусных инфекций, и включать обеззараживатели и рециркуляторы.