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В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента

В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента

3 октября 2023, 11:00
Фото: НТЭСК
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» 2 октября состоялся день клиента. Всем посетителям офиса обслуживания дарили энергосберегающие лампы, а консультировали абонентов генеральный директор НТЭСК Сергей Московкин и исполнительный директор Александр Попов.

Мероприятие приурочено ко дню рождения компании — 1 октября 2019 года АО «НТЭСК» приказом Министерства энергетики России назначено гарантирующим поставщиком на территории Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа. В настоящий момент на обслуживании компании находятся 130 тысяч абонентов.

Мы хотели порадовать наших клиентов, уделить им внимание. Пусть этот небольшой подарок — энергосберегающая лампа — добавит света и уюта в их дома, — отметил Сергей Московкин.
Фото: НТЭСК

Также он подчеркнул, что обратная связь от клиентов очень важна:

Есть понимание, в каких аспектах компания работает как часы, а где есть недоработки. Всегда есть к чему стремиться.

Клиентский день положительно оценили и сами абоненты.

Вот это сюрприз! Пришла решить вопросы по начислениям, а мне подарили лампочку. Очень полезная вещь. Вопросы, конечно, тоже решила. Сотрудники вежливые, компетентные. Помогли мне во всем разобраться. Оцениваю их работу на десять из десяти, — рассказала клиентка Наталья.

Реклама. Рекламодатель: АО «НТЭСК». https://ntesk.ru/?erid=LjN8KSpyg

#Нижний Тагил#Невьянск#Энергетика#Абонент#Клиент#Обслуживание#Свет#Нижнетагильская Энергосбытовая компания#НТЭСК#Анастасия Имамахметова#Горноуральский ГО
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