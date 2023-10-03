В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента

Мероприятие приурочено ко дню рождения компании — 1 октября 2019 года АО «НТЭСК» приказом Министерства энергетики России назначено гарантирующим поставщиком на территории Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа. В настоящий момент на обслуживании компании находятся 130 тысяч абонентов.