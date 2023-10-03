В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Мероприятие приурочено ко дню рождения компании — 1 октября 2019 года АО «НТЭСК» приказом Министерства энергетики России назначено гарантирующим поставщиком на территории Нижнего Тагила, Невьянска и Горноуральского городского округа. В настоящий момент на обслуживании компании находятся 130 тысяч абонентов.
Мы хотели порадовать наших клиентов, уделить им внимание. Пусть этот небольшой подарок — энергосберегающая лампа — добавит света и уюта в их дома, — отметил Сергей Московкин.
Также он подчеркнул, что обратная связь от клиентов очень важна:
Есть понимание, в каких аспектах компания работает как часы, а где есть недоработки. Всегда есть к чему стремиться.
Клиентский день положительно оценили и сами абоненты.
Вот это сюрприз! Пришла решить вопросы по начислениям, а мне подарили лампочку. Очень полезная вещь. Вопросы, конечно, тоже решила. Сотрудники вежливые, компетентные. Помогли мне во всем разобраться. Оцениваю их работу на десять из десяти, — рассказала клиентка Наталья.
Реклама. Рекламодатель: АО «НТЭСК». https://ntesk.ru/?erid=LjN8KSpyg