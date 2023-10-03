В Нижней Туре мужчина застукал жену с любовником и убил его

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Известно, что в июле этого года мужчина вернулся домой и увидел там постороннего мужчину вместе со своей супругой. Он стал бить оппонента кулаками и ногами по голове и туловищу. В общей сложности он ударил его не менее 36 раз.
Спустя некоторое время избитый скончался. Уголовное дело направлено в суд. За убийство злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.