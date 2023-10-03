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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Жителю Нижней Туры грозит 15 лет тюрьмы за убийство любовника жены

В Нижней Туре мужчина застукал жену с любовником и убил его

3 октября 2023, 09:05
Фото: Midjourney

Жителю Нижней Туры грозит 15 лет тюрьмы за убийство любовника жены

В Нижней Туре местного жителя обвинили в нанесении смертельных травм предполагаемому любовнику своей супруги, после которых тот скончался.

Конфликт между мужчинами произошел на почве ревности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в июле этого года мужчина вернулся домой и увидел там постороннего мужчину вместе со своей супругой. Он стал бить оппонента кулаками и ногами по голове и туловищу. В общей сложности он ударил его не менее 36 раз.

Спустя некоторое время избитый скончался. Уголовное дело направлено в суд. За убийство злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

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#Происшествия#Суд#Убийство#Тюрьма#Нижняя Тура#Ревность#Дарья Сорокина
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