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В поселке Свердловской области не дали вовремя отопление из-за долгов

В поселке Свердловской области не дали вовремя отопление из-за долгов

3 октября 2023, 10:16
Фото: 1MI
В поселке городского типа Малышево в Свердловской области не был вовремя начат отопительный сезон, так как у ресурсоснабжающей организации «Энергосфера» имеются долги.

Компания должна несколько миллионов рублей организации «Газпром газораспределение Екатеринбург». Сумма задолженности превысила шесть миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в поселке было перекрыто газоснабжение из-за долгов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ведомство направило исковое заявление в суд Асбеста. В итоге, рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требование и обязал «Газпром» восстановить газоснабжение в населенном пункте. Подача отопления находится на контроле надзорного органа.

Напомним, в Нижнем Тагиле отопительный сезон начался 18 сентября 2023 года. Сперва отопление дали в детских учреждениях, больницах и других муниципальных объектах.

Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле
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