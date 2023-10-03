В поселке Свердловской области не дали вовремя отопление из-за долгов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Компания должна несколько миллионов рублей организации «Газпром газораспределение Екатеринбург». Сумма задолженности превысила шесть миллионов рублей.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, в поселке было перекрыто газоснабжение из-за долгов, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Ведомство направило исковое заявление в суд Асбеста. В итоге, рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требование и обязал «Газпром» восстановить газоснабжение в населенном пункте. Подача отопления находится на контроле надзорного органа.
Напомним, в Нижнем Тагиле отопительный сезон начался 18 сентября 2023 года. Сперва отопление дали в детских учреждениях, больницах и других муниципальных объектах.