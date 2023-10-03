В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ

На другом фрагменте предполагаемый военный якобы связывается уже с гендиректором АО «Уралвагонзавод-Транс» Андреем Абакумовым, который, выслушав технические претензии к танкам, предлагает описать их подробнее. В конце беседы мужчина заявляет, что воюет за ВСУ, а российская техника, по его словам, досталась украинской бригаде в качестве трофея под Изюмом — в ответ слышится смех, и разговор обрывается.