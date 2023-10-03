В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
На кадрах мужчина в военной форме на фоне украинского флага звонит «русскому конструктору» и жалуется ему на поломку танка Т-72Б3, пытаясь выяснить, как его починить. Собеседник на другом конце провода, представившийся Александром Анатольевичем, обещает связаться с некими специалистами из Челябинска и передать им жалобы.
На другом фрагменте предполагаемый военный якобы связывается уже с гендиректором АО «Уралвагонзавод-Транс» Андреем Абакумовым, который, выслушав технические претензии к танкам, предлагает описать их подробнее. В конце беседы мужчина заявляет, что воюет за ВСУ, а российская техника, по его словам, досталась украинской бригаде в качестве трофея под Изюмом — в ответ слышится смех, и разговор обрывается.
Представители Уралвагонзавода пока не комментировали описанную видеозапись.