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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Военный ВСУ попросил «гендиректора УВЗ» помочь с ремонтом танков

В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ

3 октября 2023, 12:45
Фото: 1MI

Военный ВСУ попросил «гендиректора УВЗ» помочь с ремонтом танков

В украинских Telegram-каналах расходится видео, на котором, как утверждается, военнослужащий ВСУ консультируется по вопросам ремонта российских танков с представителем Уралвагонзавода.

На кадрах мужчина в военной форме на фоне украинского флага звонит «русскому конструктору» и жалуется ему на поломку танка Т-72Б3, пытаясь выяснить, как его починить. Собеседник на другом конце провода, представившийся Александром Анатольевичем, обещает связаться с некими специалистами из Челябинска и передать им жалобы.

На другом фрагменте предполагаемый военный якобы связывается уже с гендиректором АО «Уралвагонзавод-Транс» Андреем Абакумовым, который, выслушав технические претензии к танкам, предлагает описать их подробнее. В конце беседы мужчина заявляет, что воюет за ВСУ, а российская техника, по его словам, досталась украинской бригаде в качестве трофея под Изюмом — в ответ слышится смех, и разговор обрывается.

Представители Уралвагонзавода пока не комментировали описанную видеозапись.

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#Нижний Тагил#Оружие#Армия#УВЗ#Танки#Уралвагонзавод#Григорий Орлов
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