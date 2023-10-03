В Свердловской области ЕВРАЗ отказывается компенсировать травму сотрудника

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Мужчина работал сварщиком. В день происшествия он упал с крана на бетонную поверхность, после чего его откинуло от удара кувалдой. В итоге ему диагностировали переломы запястий на обеих руках и двух позвонков, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».
Руководитель, узнавший о ЧП, предложил признать травму бытовой, утверждает мужчина. В случае, если сотрудник оформит ее как производственную, он будет уволен. Свердловчанин, пройдя трехмесячный курс лечения, стал судиться с предприятием.
По словам адвоката, остальных сотрудников производства руководство заставляло молчать под угрозой увольнения с работы. Только двое человек рассказали, что видели и слышали о случившемся. Пострадавший рабочий также обращался в трудовую инспекцию, однако результатов это не принесло.
Напомним, в Свердловской области женщина, работавшая дояркой, отсудила у работодателя 250 тысяч рублей за производственную травму, так как ее не обеспечили оборудованием для фиксации коровы и не обучили перед началом работы.