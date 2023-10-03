В Свердловской области ЕВРАЗ отказывается компенсировать травму сотрудника

Мужчина работал сварщиком. В день происшествия он упал с крана на бетонную поверхность, после чего его откинуло от удара кувалдой. В итоге ему диагностировали переломы запястий на обеих руках и двух позвонков, рассказали в Telegram-канале «Урал Мэш».