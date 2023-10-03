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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

В Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода

В Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода

3 октября 2023, 06:55
Фото: Midjourney
Небольшие осадки и тепло в Свердловской области ожидаются днем 3 октября 2023 года.

Осадки начнутся в юго-западной части региона. Потом они перейдут на юг и станут смещаться в северную часть области. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Температура воздуха в области станет выше до уровня +18 градусов. В Екатеринбурге в этот день прогнозируется переменная облачность, также есть вероятность непродолжительных осадков.

Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей рабочей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, а температура в дневное время будет составлять +11… +15 градусов.

Дождливо и ветрено будет в Нижнем Тагиле на рабочей неделе
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