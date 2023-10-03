В Свердловской области ожидается теплая и дождливая погода

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
Осадки начнутся в юго-западной части региона. Потом они перейдут на юг и станут смещаться в северную часть области. Об этом рассказал метеоролог Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Температура воздуха в области станет выше до уровня +18 градусов. В Екатеринбурге в этот день прогнозируется переменная облачность, также есть вероятность непродолжительных осадков.
Напомним, в Нижнем Тагиле на текущей рабочей неделе ожидается дождливая и ветреная погода, а температура в дневное время будет составлять +11… +15 градусов.