В Тагиле начали вводить ограничения в школах и потратят 1,5 млн рублей на свалки

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
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Updated Сегодня, 16:14
Менингит и ОРВИ — причина, по которой в Нижнем Тагиле ввели ограничения в школах №40 и №69. На неопределенное время ученикам запрещено посещать дополнительные кружки, кроме того, в школе отменены все массовые мероприятия.
В сети появилось видео, на котором якобы военнослужащий ВСУ консультируется по вопросам ремонта российских танков с представителем Уралвагонзавода.
В Верхней Салде в школе №4 произошел инцидент. Там ученик шестого класса, находясь в общем туалете на третьем этаже, распылил перцовый баллончик. В результате один человек в реанимации, а еще восьмерым потребовалась помощь врачей. На данный момент прокуратура проводит проверку.
27 несанкционированных свалок Нижнего Тагила будут ликвидированны. На эти цели выделят 1,5 млн рублей. Согласно документации предполагается ручная и механизированная очистка местности. Все работы подрядчику необходимо окончить до 30 ноября 2023 года.
В Нижнем Тагиле появился еще один диагональный пешеходный переход. Новую разметку сделали на пересечении улиц Фрунзе и Черных. Почему диагональный пешеходный переход безопаснее обычного регулируемого, читайте по ссылке.