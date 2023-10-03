В Тагиле начали вводить ограничения в школах и потратят 1,5 млн рублей на свалки

В Нижнем Тагиле в школах №40 и №69 начали вводить ограничения из-за менингита и ОРВИ, в Верхней Салде ученик шестого класса отправил девять человек в больницу, а также зачем тратить 1,5 млн рублей на свалки: самое важное, что произошло 3 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле