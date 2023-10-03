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Updated Сегодня, 16:14

В Тагиле начали вводить ограничения в школах и потратят 1,5 млн рублей на свалки

В Тагиле начали вводить ограничения в школах и потратят 1,5 млн рублей на свалки

3 октября 2023, 16:12
Фото: Midjourney
В Нижнем Тагиле в школах №40 и №69 начали вводить ограничения из-за менингита и ОРВИ, в Верхней Салде ученик шестого класса отправил девять человек в больницу, а также зачем тратить 1,5 млн рублей на свалки: самое важное, что произошло 3 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Менингит и ОРВИ — причина, по которой в Нижнем Тагиле ввели ограничения в школах №40 и №69. На неопределенное время ученикам запрещено посещать дополнительные кружки, кроме того, в школе отменены все массовые мероприятия.

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
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В сети появилось видео, на котором якобы военнослужащий ВСУ консультируется по вопросам ремонта российских танков с представителем Уралвагонзавода.

В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
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В Верхней Салде в школе №4 произошел инцидент. Там ученик шестого класса, находясь в общем туалете на третьем этаже, распылил перцовый баллончик. В результате один человек в реанимации, а еще восьмерым потребовалась помощь врачей. На данный момент прокуратура проводит проверку.

В Верхней Салде прокуратура начала проверку после распыления газа в школе
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27 несанкционированных свалок Нижнего Тагила будут ликвидированны. На эти цели выделят 1,5 млн рублей. Согласно документации предполагается ручная и механизированная очистка местности. Все работы подрядчику необходимо окончить до 30 ноября 2023 года.

1,5 млн потратит Нижний Тагил на ликвидацию 27 несанкционированных свалок
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В Нижнем Тагиле появился еще один диагональный пешеходный переход. Новую разметку сделали на пересечении улиц Фрунзе и Черных. Почему диагональный пешеходный переход безопаснее обычного регулируемого, читайте по ссылке.

Диагональный пешеходный переход появился в Тагиле на пересечении улиц Фрунзе и Черных
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В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
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