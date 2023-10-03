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В Верхней Салде прокуратура начала проверку после распыления газа в школе

В Верхней Салде прокуратура начала проверку после распыления газа в школе

3 октября 2023, 11:39
Фото: 1MI
В горпрокуратуре Верхней Салды начали проверку после того, как в школе №3 пострадали девять человек из-за распыленного газового баллончика.

Во время проверки надзорный орган даст оценку соблюдению закона об охране здоровья и жизни детей. По итогам проведенного мероприятия будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, 3 октября 2023 года шестиклассник, находясь в туалете на третьем этаже, распылил аэрозоль. Пары содержимого баллончика распространились по школе на втором и четвертом этажах через вентиляцию.

Вскоре несколько учеников стали жаловаться на недомогание. В итоге девятерых человек увезли в больницу, одного из них положили в реанимацию. Шестерым ребятам госпитализация не понадобилась.

Девять человек пострадали при распылении газа в школе Верхней Салды
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