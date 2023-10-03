В Верхней Салде прокуратура начала проверку после распыления газа в школе

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Во время проверки надзорный орган даст оценку соблюдению закона об охране здоровья и жизни детей. По итогам проведенного мероприятия будут приняты соответствующие меры, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, 3 октября 2023 года шестиклассник, находясь в туалете на третьем этаже, распылил аэрозоль. Пары содержимого баллончика распространились по школе на втором и четвертом этажах через вентиляцию.
Вскоре несколько учеников стали жаловаться на недомогание. В итоге девятерых человек увезли в больницу, одного из них положили в реанимацию. Шестерым ребятам госпитализация не понадобилась.