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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Воронежской области осудили экс-полицейского после аварии с летальным исходом

3 октября 2023, 10:59
В Воронежской области вынесли приговор бывшему сотруднику полиции после пьяной аварии с летальным исходом. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации по региону.

Авария произошла в апреле в Эртильском районе. Поздней ночью экс-полицейский съехал с дороги и перевернулся в кювете. В результате аварии один пассажир погиб, пишет voronezhnews.ru.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину. Уточняется, что он управлял неисправным автомобилем.

Бывший сотрудник правоохранительных органов был приговорен к колонии-поселению и лишению права заниматься транспортной деятельностью на два года.

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