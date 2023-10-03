В Воронежской области осудили экс-полицейского после аварии с летальным исходом

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Авария произошла в апреле в Эртильском районе. Поздней ночью экс-полицейский съехал с дороги и перевернулся в кювете. В результате аварии один пассажир погиб, пишет voronezhnews.ru.
В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину. Уточняется, что он управлял неисправным автомобилем.
Бывший сотрудник правоохранительных органов был приговорен к колонии-поселению и лишению права заниматься транспортной деятельностью на два года.