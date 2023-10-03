Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ

Виктор Логинов рассказал о некоторых деталях перезапуска картины. Он отметил, что по сюжету семья осталась жить в Екатеринбурге. Он напомнил, что в городе даже есть памятник его персонажу, который находится возле ТЦ «Гринвич». Виктор Логинов неоднократно фотографировался с монументом.