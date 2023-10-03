Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По сюжету, в Екатеринбурге живет семья — Гена и Даша Букины. Также у них есть дети — Рома и Света. Прямо сейчас в Москве проходят съемки сериала, сообщает Е1.
Виктор Логинов рассказал о некоторых деталях перезапуска картины. Он отметил, что по сюжету семья осталась жить в Екатеринбурге. Он напомнил, что в городе даже есть памятник его персонажу, который находится возле ТЦ «Гринвич». Виктор Логинов неоднократно фотографировался с монументом.
В Екатеринбурге я учился, тут была моя общага, тут мы пирожки между парами покупали, — отметил актер.
Известно, что в целом персонаж Гены Букина не поменялся — из изменений только борода. Работает Геннадий там же, в обувном магазине.
Его сериальная супруга Даша также продолжила быть ленивой домохозяйкой. Премьера состоится в 2023 году. Все главные герои приняли участие в съемках.
Ранее сообщалось о том, что актеры из Екатеринбурга снялись в последнем сезоне сериала «Реальные пацаны».