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Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ

Виктор Логинов рассказал о возвращении Гены Букина из Екатеринбурга на экраны ТВ

3 октября 2023, 10:34
Фото: 1MI
Актер Виктор Логинов рассказал подробности возвращения сериала «Счастливы вместе» на экраны телевизоров. В том числе, он высказался о своем персонаже — Гене Букине — семьянине из Екатеринбурга.

По сюжету, в Екатеринбурге живет семья — Гена и Даша Букины. Также у них есть дети — Рома и Света. Прямо сейчас в Москве проходят съемки сериала, сообщает Е1.

Виктор Логинов рассказал о некоторых деталях перезапуска картины. Он отметил, что по сюжету семья осталась жить в Екатеринбурге. Он напомнил, что в городе даже есть памятник его персонажу, который находится возле ТЦ «Гринвич». Виктор Логинов неоднократно фотографировался с монументом.

В Екатеринбурге я учился, тут была моя общага, тут мы пирожки между парами покупали, — отметил актер.

Известно, что в целом персонаж Гены Букина не поменялся — из изменений только борода. Работает Геннадий там же, в обувном магазине.

Его сериальная супруга Даша также продолжила быть ленивой домохозяйкой. Премьера состоится в 2023 году. Все главные герои приняли участие в съемках.

Ранее сообщалось о том, что актеры из Екатеринбурга снялись в последнем сезоне сериала «Реальные пацаны».

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