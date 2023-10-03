Женщина попала в реанимацию после наезда пьяного водителя в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Updated Сегодня, 06:34
Мужчина, управляя автомобилем, на регулируемом перекрестке не справился с управлением и сбил женщину. После наезда водитель покинул место аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
Пострадавшую женщину с различными повреждениями отвезли в реанимацию. Водителя нашли и задержали. Выяснилось, что в момент инцидента он был нетрезв. В отношении него были составили административные материалы.
Напомним, 2 октября 2023 года в Екатеринбурге 12-летний мальчик, ехавший в автобусе, пострадал во время столкновения с автомобилем Nissan Wingroad. Ребенка отвезли в больницу.