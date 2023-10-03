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Женщина попала в реанимацию после наезда пьяного водителя в Каменске-Уральском

Женщина попала в реанимацию после наезда пьяного водителя в Каменске-Уральском

3 октября 2023, 06:34
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Женщина в Каменске-Уральском попала в реанимацию после того, как ее на тротуаре сбил пьяный водитель Lada XRAY. После этого водитель уехал с места происшествия. ДТП случилось на улице Калинина.

Мужчина, управляя автомобилем, на регулируемом перекрестке не справился с управлением и сбил женщину. После наезда водитель покинул место аварии, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Видео: ГИБДД по Свердловской области

Пострадавшую женщину с различными повреждениями отвезли в реанимацию. Водителя нашли и задержали. Выяснилось, что в момент инцидента он был нетрезв. В отношении него были составили административные материалы.

Напомним, 2 октября 2023 года в Екатеринбурге 12-летний мальчик, ехавший в автобусе, пострадал во время столкновения с автомобилем Nissan Wingroad. Ребенка отвезли в больницу.

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