tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Житель Асбеста перевозил 6-летнего ребенка без спецкресла и был замечен инспекторами

Житель Асбеста перевозил 6-летнего ребенка без спецкресла и был замечен инспекторами

3 октября 2023, 11:10
Фото: 1MI
В Асбесте местный житель перевозил на автомобиле Mazda 6-летнего ребенка без детского кресла. Более того, малыш не был пристегнут ремнем безопасности.

Видеоролик о нарушении ПДД сняли очевидцы, затем оно появилось в соцсетях и им заинтересовались инспекторы ГИБДД. В этот же день нарушителя разыскали, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

Стало известно, что за рулем находился 59-летний житель Асбеста. Его вызвали в полицию, чтобы составить на него протокол. Мужчина рассказал, что ребенок капризничал и не хотел садиться в кресло. Поэтому он принял решение перевезти малыша без него.

В отношении нарушителя был составлен протокол по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ и вынесен штраф в размере 3 тысячи рублей. Также с мужчиной провели профилактическую беседу о безопасности.

Водитель ГАЗели в Тагиле перевозил пассажиров с неисправным рулем
Узнать подробнее
Читайте также:
Ребёнок в детском кресле вылетел из съехавшего в кювет автомобиля под ЕкатеринбургомВодитель из Екатеринбурга хайпует в соцсетях на нарушениях ПДД
#Дети#Безопасность#Асбест#Штраф#Протокол#ПДД#Госавтоинспекция#Детское кресло#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Инспекторы ГИБДД
Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №96
Сегодня, 10:47
Завод ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле проверяют на соблюдение законов об экологии
Вчера, 16:41
«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:45
Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
Вчера, 14:49
Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов
Сегодня, 08:36
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Сегодня, 11:00