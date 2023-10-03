Житель Асбеста перевозил 6-летнего ребенка без спецкресла и был замечен инспекторами

Видеоролик о нарушении ПДД сняли очевидцы, затем оно появилось в соцсетях и им заинтересовались инспекторы ГИБДД. В этот же день нарушителя разыскали, сообщает региональное управление Госавтоинспекции.



Стало известно, что за рулем находился 59-летний житель Асбеста. Его вызвали в полицию, чтобы составить на него протокол. Мужчина рассказал, что ребенок капризничал и не хотел садиться в кресло. Поэтому он принял решение перевезти малыша без него.



В отношении нарушителя был составлен протокол по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ и вынесен штраф в размере 3 тысячи рублей. Также с мужчиной провели профилактическую беседу о безопасности.