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Published Сегодня, 11:36

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Updated Сегодня, 11:38

Житель Каменска-Уральского задушил пять девушек их одеждой

Житель Каменска-Уральского задушил пять девушек их одеждой

3 октября 2023, 11:36
Фото: Midjourney
За убийство пяти девушек жителя Каменска-Уральского приговорили к 17 годам лишения свободы. Злоумышленника зовут Михаил, ему 44 года.

Известно, что с 2000 по 2005 год слесарь одного из предприятий убил пять человек. Все они девушки. Одной из жертв было 17 лет, а старшей убитой — 29 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С девушками злоумышленник знакомился на улицах. Он заводил их в безлюдные места, где душил их либо их же одеждой, либо собачьим поводком.

Одну из своих жертв он подкараулил прямо возле ее школы. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что житель Нижней Туры застукал свою жену с любовником и забил его до смерти.

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