Житель Каменска-Уральского задушил пять девушек их одеждой

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Известно, что с 2000 по 2005 год слесарь одного из предприятий убил пять человек. Все они девушки. Одной из жертв было 17 лет, а старшей убитой — 29 лет, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
С девушками злоумышленник знакомился на улицах. Он заводил их в безлюдные места, где душил их либо их же одеждой, либо собачьим поводком.
Одну из своих жертв он подкараулил прямо возле ее школы. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что житель Нижней Туры застукал свою жену с любовником и забил его до смерти.