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Updated Сегодня, 12:55

Житель Свердловской области выиграл в лотерее 5 млн рублей и пропал

Житель Свердловской области выиграл в лотерее 5 млн рублей и пропал

3 октября 2023, 12:43
Фото: Midjourney
В Свердловской области мужчина выиграл суперприз в лотерее — 5 млн рублей. Однако за выигрышем он не обратился.

Суперприз он выиграл 30 сентября в государственной лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Столото», пишет Ура.ру.

По результатам 286834-го тиража выиграл билет, купленный жителем Свердловской области. Победитель еще не обратился за выигрышем, — сообщили представители лотереи.

Известно, что счастливчик купил билет за 300 рублей в фирменном магазине. Есть вероятность, что он еще не знает о том, что выиграл.

Ранее другой свердловчанин тоже выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Он тоже не пришел за выигрышем. Также сообщалось, что россияне дважды за январь выиграли суперпризы по 100 млн рублей.

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#Общество#Свердловская область#Пропажа#Лотерея#Выигрыш#Дарья Сорокина#5 млн рублей
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