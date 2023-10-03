Житель Свердловской области выиграл в лотерее 5 млн рублей и пропал

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Суперприз он выиграл 30 сентября в государственной лотерее. Об этом сообщает пресс-служба «Столото», пишет Ура.ру.
По результатам 286834-го тиража выиграл билет, купленный жителем Свердловской области. Победитель еще не обратился за выигрышем, — сообщили представители лотереи.
Известно, что счастливчик купил билет за 300 рублей в фирменном магазине. Есть вероятность, что он еще не знает о том, что выиграл.
Ранее другой свердловчанин тоже выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Он тоже не пришел за выигрышем. Также сообщалось, что россияне дважды за январь выиграли суперпризы по 100 млн рублей.