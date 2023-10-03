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Жители Нижнего Тагила чаще травятся алкоголем и медикаментами

Жители Нижнего Тагила чаще травятся алкоголем и медикаментами

3 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
У жителей Нижнего Тагила по итогам первого полугодия 2023 года чаще всего были отравления алкоголем, лекарствами и наркотиками.

Алкогольными напитками и их подделками отравились 38% тагильчан. 32% горожан плохо себя чувствовали после употребления лекарственных препаратов, а 22% были отравлены наркотическими веществами, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Всего зарегистрировано 100 случаев алкогольной интоксикации, 33 случая со смертельным исходом. Средний возраст пострадавших от спиртного — 30-49 лет.

Из 85 зарегистрированных случаев отравления лекарствами каждый четвертый — умышленный с целью самоубийства. А случаев интоксикации наркотиками было зафиксировано 57, из них 28 человек скончались.

Напомним, 6 июля 2023 года в Первоуральске десять детей 12-13 лет попробовали алкоголь, вследствие чего оказались госпитализированы в больницу с интоксикацией организма. Позже выяснилось, что алкоголь купила им девушка.

Десять детей в Первоуральске отравились алкоголем
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