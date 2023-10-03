Жители Нижнего Тагила чаще травятся алкоголем и медикаментами

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Алкогольными напитками и их подделками отравились 38% тагильчан. 32% горожан плохо себя чувствовали после употребления лекарственных препаратов, а 22% были отравлены наркотическими веществами, рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Всего зарегистрировано 100 случаев алкогольной интоксикации, 33 случая со смертельным исходом. Средний возраст пострадавших от спиртного — 30-49 лет.
Из 85 зарегистрированных случаев отравления лекарствами каждый четвертый — умышленный с целью самоубийства. А случаев интоксикации наркотиками было зафиксировано 57, из них 28 человек скончались.
Напомним, 6 июля 2023 года в Первоуральске десять детей 12-13 лет попробовали алкоголь, вследствие чего оказались госпитализированы в больницу с интоксикацией организма. Позже выяснилось, что алкоголь купила им девушка.