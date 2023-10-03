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Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Жители Нижнего Тагила могут отправить спортивные снимки на конкурс в честь Дня отца

Жители Нижнего Тагила могут отправить спортивные снимки на конкурс в честь Дня отца

3 октября 2023, 07:05
Фото: Midjourney
Фотоконкурс в честь Дня отца объявлен в Нижнем Тагиле. Он называется «Папа ГоТОв».

Конкурс состоится в период со 2 по 10 октября. Участвовать могут все желающие граждане, зарегистрированные в АИС ГТО и имеющие УИН. Для участия нужно сделать фотографию на спортивную тематику.

В кадре должны быть отец и ребенок или несколько детей. Все они должны выполнять какое-либо спортивное упражнение. При подведении итогов организаторы будут учитывать оригинальность идеи в снимках.

При выборе физического упражнения рекомендуется отдать приоритет нормативам комплекса ГТО. Готовые фото нужно прислать на почту [email protected] с указанием ФИО и дат рождения всех присутствующих на фото.

Далее снимок нужно разместить во «ВКонтакте» с хэштегом #папаГоТОв_нт2023. Один участник может предоставить не более трех снимков.

Все фото будут оценивать жюри. Итоги подведут 13 октября по адресу: Уральский проспект, 65, ФОК «Президентский».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле состоится фестиваль творческой молодежи.

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#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Вконтакте#Почта#ГТО#Фотоконкурс#Хэштег#Дарья Сорокина#День отца#Папа ГоТОв#Физическое упражнение#Оригинальность идеи
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