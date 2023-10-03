Жители Нижнего Тагила могут отправить спортивные снимки на конкурс в честь Дня отца

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Конкурс состоится в период со 2 по 10 октября. Участвовать могут все желающие граждане, зарегистрированные в АИС ГТО и имеющие УИН. Для участия нужно сделать фотографию на спортивную тематику.
В кадре должны быть отец и ребенок или несколько детей. Все они должны выполнять какое-либо спортивное упражнение. При подведении итогов организаторы будут учитывать оригинальность идеи в снимках.
При выборе физического упражнения рекомендуется отдать приоритет нормативам комплекса ГТО. Готовые фото нужно прислать на почту [email protected] с указанием ФИО и дат рождения всех присутствующих на фото.
Далее снимок нужно разместить во «ВКонтакте» с хэштегом #папаГоТОв_нт2023. Один участник может предоставить не более трех снимков.
Все фото будут оценивать жюри. Итоги подведут 13 октября по адресу: Уральский проспект, 65, ФОК «Президентский».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле состоится фестиваль творческой молодежи.