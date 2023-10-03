Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов

По закону, автомобильные шины не являются безопасными отходами, поэтому об их правильной утилизации должны заботиться те, кто намеревался от них избавиться. Кроме того, законом 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» прописано, что эта услуга предоставляется бесплатно. Нужно только найти пункт приема шин и отвезти их туда.