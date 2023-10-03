Жители Верхней Салды пожаловались на свалку с покрышками у жилых домов

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
У людей возникло непонимание, кто ответственен за уборку территории.
За что деньги платим? За то, чтобы они привезли на наш полигон и вывалили там, а дальше что? — спрашивает на своей странице в соцсетях женщина.
По закону, автомобильные шины не являются безопасными отходами, поэтому об их правильной утилизации должны заботиться те, кто намеревался от них избавиться. Кроме того, законом 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» прописано, что эта услуга предоставляется бесплатно. Нужно только найти пункт приема шин и отвезти их туда.
В Нижнем Тагиле, к примеру, можно сдать покрышки бесплатно по адресу Пархоменко, 38. Однако важно, чтобы они были чистыми, целыми, с целыми боковинами, посадочными кольцами, остаточным протектором 2 мм и не шипованные, поясняют в пункте приема.
Судя по фото, шины, которые выбросили в Верхней Салде, в большинстве своем играли декоративную функцию — были клумбами.
И кто должен вывести эти шины? Бабушка, которая цветы в них высаживала? — недоумевают жильцы.
Если их решила выбросить управляющая компания, именно она должна организовать вывоз шин на специализированное предприятие. Помимо этого, существуют санитарные правила, согласно которым именно управляющая компания должны убирать мусор на придомовых территориях. Пока этого сделано не было, что является нарушением правил сбора отходов.
В пресс-службе «Рифей» редакции TagilCity.ru пояснили, что они направили запрос в УК.
Мы сообщим собственнику площадки, в данном случае управляющей компании, о том, что именно он должен решить вопрос с утилизацией автомобильных шин.
В свою очередь, региональный оператор транспортирует и утилизирует твердые коммунальные отходы с организованных площадок, но не занимается уборкой мест накопления ТКО, не строит контейнерные площадки и не формирует тарифы, по которым идут начисления.