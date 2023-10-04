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9-летняя пассажирка автобуса получила сотрясение мозга в ДТП в поселке Пышма

9-летняя пассажирка автобуса получила сотрясение мозга в ДТП в поселке Пышма

4 октября 2023, 11:31
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Водитель пассажирского автобуса въехал в остановку и в автомобиль Lada Priora в свердловском поселке Пышма. ДТП произошло на улице Ленина 2 октября 2023 года.

Водитель автобуса, подъезжая к конечной остановке, наехал на остановочный комплекс, а затем на автомобиль Lada Priora, который был припаркован. В автобусе в этот момент находилась только девятилетняя девочка, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

С сотрясением мозга пострадавшего ребенка отвезли в больницу. По словам водителя общественного транспорта, перед ДТП он неожиданно отключился, а очнулся после удара. Как именно произошел наезд на остановку и машину, он объяснить не смог.

Напомним, 2 октября 2023 года в Екатеринбурге в дорожной аварии пострадал 12-летний пассажир, который ехал в автобусе. Мальчика отправили в больницу с переломом голени и травмами головы.

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