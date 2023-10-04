9-летняя пассажирка автобуса получила сотрясение мозга в ДТП в поселке Пышма

Водитель автобуса, подъезжая к конечной остановке, наехал на остановочный комплекс, а затем на автомобиль Lada Priora, который был припаркован. В автобусе в этот момент находилась только девятилетняя девочка, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.