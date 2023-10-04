9-летняя пассажирка автобуса получила сотрясение мозга в ДТП в поселке Пышма

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Водитель автобуса, подъезжая к конечной остановке, наехал на остановочный комплекс, а затем на автомобиль Lada Priora, который был припаркован. В автобусе в этот момент находилась только девятилетняя девочка, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
С сотрясением мозга пострадавшего ребенка отвезли в больницу. По словам водителя общественного транспорта, перед ДТП он неожиданно отключился, а очнулся после удара. Как именно произошел наезд на остановку и машину, он объяснить не смог.
Напомним, 2 октября 2023 года в Екатеринбурге в дорожной аварии пострадал 12-летний пассажир, который ехал в автобусе. Мальчика отправили в больницу с переломом голени и травмами головы.