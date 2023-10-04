Берите сок и булочку: учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В МАОУ СОШ №10 в селе Покровское уже более недели не кормят детей в столовой, потому что уволился бухгалтер, — рассказала TagilCity.ru мама одного из школьников.
В родительских чатах учителя рекомендуют давать детям еду с собой:
Сок и булочка в индивидуальной упаковке (не мешочки-пакетики, а упаковка заводская), можно фрукт.
Кормить детей одного класса будут в одно время в столовой. Также родительским комитетам классов предлагается организованно закупать для учеников сок и булочки.
Редакция TagilCity.ru обратится за комментарием к руководству школы, чтобы узнать, когда дети начнут получать горячее питание.
Напомним, из-за неблагополучной ситуации по заболеваемости менингитом и ОРВИ в ряде школ ГГМ в Нижнем Тагиле было решено ввести ограничительные меры.