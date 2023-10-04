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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой

Берите сок и булочку: учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой

4 октября 2023, 11:28
Фото: 1MI

Учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой

Родители учеников в школе №10 в селе Покровское под Нижним Тагилом рассказали, что детей временно перестали кормить горячими обедами и завтраками в столовой. Учителя рекомендуют давать детям с собой сок и булочку.

Подача питания в школьной столовой, по словам родителей, прекратилась с 26 сентября.

В МАОУ СОШ №10 в селе Покровское уже более недели не кормят детей в столовой, потому что уволился бухгалтер, — рассказала TagilCity.ru мама одного из школьников.

В родительских чатах учителя рекомендуют давать детям еду с собой:

Сок и булочка в индивидуальной упаковке (не мешочки-пакетики, а упаковка заводская), можно фрукт.

Кормить детей одного класса будут в одно время в столовой. Также родительским комитетам классов предлагается организованно закупать для учеников сок и булочки.

Редакция TagilCity.ru обратится за комментарием к руководству школы, чтобы узнать, когда дети начнут получать горячее питание.

Напомним, из-за неблагополучной ситуации по заболеваемости менингитом и ОРВИ в ряде школ ГГМ в Нижнем Тагиле было решено ввести ограничительные меры.

В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
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