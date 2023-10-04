Берите сок и булочку: учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой

Учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой

Родители учеников в школе №10 в селе Покровское под Нижним Тагилом рассказали, что детей временно перестали кормить горячими обедами и завтраками в столовой. Учителя рекомендуют давать детям с собой сок и булочку.