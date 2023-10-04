Блогер из Екатеринбурга провела ритуал у квартиры своего бывшего мужа

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
На входной двери был нарисован красный крест, а рядом лежала исколотая булавками кукла вуду и земля. Все это обнаружили жильцы дома парня, пишет Е1.
Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что сделала это экс-супруга мужчины, которому принадлежит квартира. Об этом сообщают соседи. Девушку зовут Мадина Ивашкина. Она блогер со 166 тысячами подписчиков.
Также из записи с камер следует, что днем 1 октября примерно в 16.15 Мадина зашла в подъезд и совершила некий обряд.
Напомним, что девушка — победитель премии «Блогер года» в 2020 году. В соцсетях она сообщает, что является психологом по семейным отношениям.
Бывший муж передал видеозапись в полицию и написал заявление. Сама блогер рассказала, что к этому не причастна. А квартира, рядом с которой все произошло — наполовину ее.
Бывший муж меня туда не пускает. Хотя по судебному решению мне с детьми принадлежит доля в 52% этой квартиры, а ему — 48%. Я пытаюсь на протяжении двух лет выкупить у него эту долю, но он постоянно меняет суммы, — рассказала Мадина.
Ранее сообщалось, что бывшая чиновница из Екатеринбурга ушла с работы и занимается гаданием на картах Таро.