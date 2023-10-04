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Posted Сегодня, 14:05

Published Сегодня, 14:05

Modified Сегодня, 14:07

Updated Сегодня, 14:07

Блогер из Екатеринбурга провела ритуал у квартиры своего бывшего мужа

Блогер из Екатеринбурга провела ритуал у квартиры своего бывшего мужа

4 октября 2023, 14:05
Фото: 1MI
Возле квартиры бывшего возлюбленного блогер из Екатеринбурга провела загадочный ритуал. Это происходило на бульваре Есенина.

На входной двери был нарисован красный крест, а рядом лежала исколотая булавками кукла вуду и земля. Все это обнаружили жильцы дома парня, пишет Е1.

Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, стало понятно, что сделала это экс-супруга мужчины, которому принадлежит квартира. Об этом сообщают соседи. Девушку зовут Мадина Ивашкина. Она блогер со 166 тысячами подписчиков.

Также из записи с камер следует, что днем 1 октября примерно в 16.15 Мадина зашла в подъезд и совершила некий обряд.

Напомним, что девушка — победитель премии «Блогер года» в 2020 году. В соцсетях она сообщает, что является психологом по семейным отношениям.

Бывший муж передал видеозапись в полицию и написал заявление. Сама блогер рассказала, что к этому не причастна. А квартира, рядом с которой все произошло — наполовину ее.

Бывший муж меня туда не пускает. Хотя по судебному решению мне с детьми принадлежит доля в 52% этой квартиры, а ему — 48%. Я пытаюсь на протяжении двух лет выкупить у него эту долю, но он постоянно меняет суммы, — рассказала Мадина.

Ранее сообщалось, что бывшая чиновница из Екатеринбурга ушла с работы и занимается гаданием на картах Таро.

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