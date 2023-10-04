Более 40 человек спасли из горящего дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
До того, как на вызов приехали спасатели, из дома эвакуировались 23 человека, среди них 12 детей. Позже спасатели эвакуировали еще 23 человека, в том числе восемь детей. Площадь пожара — шесть квадратных метров, пишет Ура.ру.
Как рассказал очевидец, в загоревшейся квартире живет малообеспеченная семья. Недавно им отключили свет, и они у себя зажигали свечи. Предположительно, жильцы что-то уронили на свечу, из-за чего разгорелся огонь.
Напомним, 1 октября 2023 года в Нижнем Тагиле во время пожара в частном доме погибла пожилая женщина. По предварительным данным, возгорание случилось из-за короткого замыкания электрической проводки.