Чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку

Фигурантом уголовного дела стал 32-летний замначальника структурного подразделения одного из МУП. По версии следствия, в 2020 году чиновник получил от гендиректора коммерческой компании крупную взятку за беспрепятственную приемку работ по присоединению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капстроительства в Екатеринбурге.