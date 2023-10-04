Чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Фигурантом уголовного дела стал 32-летний замначальника структурного подразделения одного из МУП. По версии следствия, в 2020 году чиновник получил от гендиректора коммерческой компании крупную взятку за беспрепятственную приемку работ по присоединению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капстроительства в Екатеринбурге.
Госслужащему и предпринимателю суд назначил одинаковые сроки — семь с половиной лет колонии строгого режима.
Ранее в этот день сообщалось, что экс-начальнику ивдельской ГИБДД продлили срок ареста до середины ноября.