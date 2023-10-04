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Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку

Чиновнику и бизнесмену из Екатеринбурга дали 15 лет колонии на двоих за взятку

4 октября 2023, 12:18
Фото: 1MI
В Екатеринбурге суд приговорил местного чиновника к 7,5 года колонии по обвинению в коррупции.

Фигурантом уголовного дела стал 32-летний замначальника структурного подразделения одного из МУП. По версии следствия, в 2020 году чиновник получил от гендиректора коммерческой компании крупную взятку за беспрепятственную приемку работ по присоединению к централизованной системе водоотведения и холодного водоснабжения объектов капстроительства в Екатеринбурге.

Госслужащему и предпринимателю суд назначил одинаковые сроки — семь с половиной лет колонии строгого режима.

Ранее в этот день сообщалось, что экс-начальнику ивдельской ГИБДД продлили срок ареста до середины ноября.

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#Суд#Уголовное дело#Чиновники#Коррупция#Взятка#Екатеринбург#Григорий Орлов
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