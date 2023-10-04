Чиновница из Екатеринбурга уволилась с работы ради карт Таро

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Ее зовут Ангелина Синицина. Женщина три года проработала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет в Екатеринбургской городской думе. Была помощником депутата Игоря Володина. Сейчас она проводит консультации на картах Таро. Об этом Ангелина рассказала в своем telegram-канале.
Бывшая чиновница поделилась, что в период нахождения на должности помощника депутата, она знала, что ее предназначение заключается в другом.
Случайно мы познакомились с Аленой, мастером Таро. Меня всегда привлекала мистика и неизведанное, поэтому я решила попробовать себя в чтении карт, — сообщила Ангелина.