Чиновница из Екатеринбурга уволилась с работы ради карт Таро

Ее зовут Ангелина Синицина. Женщина три года проработала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет в Екатеринбургской городской думе. Была помощником депутата Игоря Володина. Сейчас она проводит консультации на картах Таро. Об этом Ангелина рассказала в своем telegram-канале.