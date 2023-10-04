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Чиновница из Екатеринбурга уволилась с работы ради карт Таро

Чиновница из Екатеринбурга уволилась с работы ради карт Таро

4 октября 2023, 10:49
Фото: 1MI
В Екатеринбурге чиновница ушла с работы, чтобы заниматься гаданием на картах Таро.

Ее зовут Ангелина Синицина. Женщина три года проработала в Законодательном собрании Свердловской области и около пяти лет в Екатеринбургской городской думе. Была помощником депутата Игоря Володина. Сейчас она проводит консультации на картах Таро. Об этом Ангелина рассказала в своем telegram-канале.

Бывшая чиновница поделилась, что в период нахождения на должности помощника депутата, она знала, что ее предназначение заключается в другом.

Случайно мы познакомились с Аленой, мастером Таро. Меня всегда привлекала мистика и неизведанное, поэтому я решила попробовать себя в чтении карт, — сообщила Ангелина.
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#Общество#Свердловская область#Работа#Екатеринбург#Чиновница#Дарья Сорокина#Консультации#Карты Таро#Таролог
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