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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле

4 октября 2023, 14:21
Фото: tagilcity.ru
В Нижнем Тагиле демонтируют два многоквартирных дома, признанных аварийными. Снос пройдет на улицах Боровая, 41 и Краснофлотская, 22.

Согласно документации, управлением ЖКХ Нижнего Тагила дом на улице Краснофлотской должен быть внесен в реестр жилья, признанного аварийным и подлежащими сносу. Расселение тагильчан необходимо осуществить до 1 ноября 2028 года.

Проконтролировать исполнение постановления главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в срок до 1 декабря 2028 года должен первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин.

Также «Служба заказчика городского хозяйства» в скором времени объявит закупку на демонтаж здания и вывоз строительного мусора на улице Боровая. После этого в администрацию необходимо предоставить акт обследования, который подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Составлять его будет кадастровый инженер.

Дом на улице Боровая, 41Дом на улице Боровая, 41
Дом на улице Боровая, 41Дом на улице Боровая, 41
Дом на улице Боровая, 41Дом на улице Боровая, 41
Дом на улице Боровая, 41Дом на улице Боровая, 41
Дом на улице Боровая, 41Дом на улице Боровая, 41
Дом на улице Боровая, 41
Фото: tagilcity.ru

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле уже идет демонтаж дома № 37 на улице Боровая, выяснила редакция TagilCity.ru. Он также был признан аварийным.

Снос дома на улице БороваяСнос дома на улице Боровая
Снос дома на улице Боровая
Фото: tagilcity.ru
Дом с кафе и студией красоты снесут в Нижнем Тагиле
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