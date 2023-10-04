Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле

Также «Служба заказчика городского хозяйства» в скором времени объявит закупку на демонтаж здания и вывоз строительного мусора на улице Боровая. После этого в администрацию необходимо предоставить акт обследования, который подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Составлять его будет кадастровый инженер.