Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Согласно документации, управлением ЖКХ Нижнего Тагила дом на улице Краснофлотской должен быть внесен в реестр жилья, признанного аварийным и подлежащими сносу. Расселение тагильчан необходимо осуществить до 1 ноября 2028 года.
Проконтролировать исполнение постановления главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в срок до 1 декабря 2028 года должен первый замглавы администрации города Вячеслав Горячкин.
Также «Служба заказчика городского хозяйства» в скором времени объявит закупку на демонтаж здания и вывоз строительного мусора на улице Боровая. После этого в администрацию необходимо предоставить акт обследования, который подтверждает прекращение существования объекта недвижимости. Составлять его будет кадастровый инженер.
На сегодняшний день в Нижнем Тагиле уже идет демонтаж дома № 37 на улице Боровая, выяснила редакция TagilCity.ru. Он также был признан аварийным.