Двух жителей Подольска обвиняют в краже на пять миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, эти злоумышленники работали столярами на одном из предприятий, находящихся на улице Окружная.
Они использовали специальные инструменты, чтобы снять 8 медных валов с листовой офсетной машины. Затем они сдали украденные детали в пункт приема цветных металлов и потратили полученные деньги на свои нужды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По этому делу было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Личности подозреваемых удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.