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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

Двух жителей Подольска обвиняют в краже на пять миллионов рублей

4 октября 2023, 05:27
В Подольске были задержаны два местных жителя, которых подозревают в краже деталей от машины для печати. Ущерб составляет более пяти миллионов рублей.

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, эти злоумышленники работали столярами на одном из предприятий, находящихся на улице Окружная.

Они использовали специальные инструменты, чтобы снять 8 медных валов с листовой офсетной машины. Затем они сдали украденные детали в пункт приема цветных металлов и потратили полученные деньги на свои нужды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По этому делу было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Личности подозреваемых удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

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