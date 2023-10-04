tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Эксперт назвала 3 способа изучения английского

4 октября 2023, 06:27
В эксклюзивном интервью с ИА RuNews24.ru учитель английского языка и руководитель онлайн-школы Ксения Котова предложила пять эффективных методов для развития языковых навыков через занятия с учителем и повседневную практику, чтобы успешно применять их в карьере.

Первый способ: Опыт в реальной среде

Не ограничивайтесь только учебой дома или на курсах. Ищите возможности для практики в реальной жизни: присоединяйтесь к различным сообществам, посещайте международные конференции и работайте с компаниями, где английский язык используется в общении. Это поможет укрепить ваши навыки и расширить профессиональные связи, пишет ИА RuNews24.ru

Второй способ: Сосредоточьтесь на деловом английском

В современном мире английский язык является основным средством общения, особенно в бизнесе. Изучайте специализированную лексику и терминологию, соответствующую вашей области деятельности.

«Например, один из моих последних студентов готовился занять должность генерального директора строительной компании в Дубае, и мы активно работали над специализированной лексикой и терминологией, анализировали различные деловые ситуации», — рассказала Котова.

Третий способ: Развивайте письменные навыки

Создание презентаций и написание социальных материалов играют важную роль в современном мире, поэтому умение писать грамотно на английском языке становится необходимым. Обращайте внимание на правила оформления писем и документов, а также на уважительные выражения и формы обращения.

Подпишитесь
В Нижнем Тагиле из-за менингита и ОРВИ введены ограничения в школах №40 и №69
Вчера, 10:47
В сети появился неподтвержденный разговор танкиста ВСУ с топ-менеджером УВЗ
Вчера, 12:45
Каким будет ледовый городок-2024 в Нижнем Тагиле: показываем и рассказываем
Вчера, 16:10
Опубликован график отключений электричества в Нижнем Тагиле и пригороде в октябре
Вчера, 16:54
Фейк об используемом преступниками плачущем ребенке распространился в Тагиле
Вчера, 17:54
В «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» прошел день клиента
Вчера, 11:00