Эксперт назвала 3 способа изучения английского

Не ограничивайтесь только учебой дома или на курсах. Ищите возможности для практики в реальной жизни: присоединяйтесь к различным сообществам, посещайте международные конференции и работайте с компаниями, где английский язык используется в общении. Это поможет укрепить ваши навыки и расширить профессиональные связи, пишет ИА RuNews24.ru