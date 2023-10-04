Эксперт назвала 3 способа изучения английского

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Первый способ: Опыт в реальной среде
Не ограничивайтесь только учебой дома или на курсах. Ищите возможности для практики в реальной жизни: присоединяйтесь к различным сообществам, посещайте международные конференции и работайте с компаниями, где английский язык используется в общении. Это поможет укрепить ваши навыки и расширить профессиональные связи, пишет ИА RuNews24.ru
Второй способ: Сосредоточьтесь на деловом английском
В современном мире английский язык является основным средством общения, особенно в бизнесе. Изучайте специализированную лексику и терминологию, соответствующую вашей области деятельности.
«Например, один из моих последних студентов готовился занять должность генерального директора строительной компании в Дубае, и мы активно работали над специализированной лексикой и терминологией, анализировали различные деловые ситуации», — рассказала Котова.
Третий способ: Развивайте письменные навыки
Создание презентаций и написание социальных материалов играют важную роль в современном мире, поэтому умение писать грамотно на английском языке становится необходимым. Обращайте внимание на правила оформления писем и документов, а также на уважительные выражения и формы обращения.