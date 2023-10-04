«Газель» влобовую столкнулась с авто и вылетела за ограждение в Первоуральске

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Предварительно установлено, что 60-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 37-летнего автомобилиста. Обоих водителей доставили в больницу с травмами.
Автоинспекторы также выяснили, что водитель «Газель» 12 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, тогда как в отношении другого участника аварии не было составлено ни одного протокола.
Ранее сообщалось, что вечером 3 октября пьяный водитель сбил пожилую женщину на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.