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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

«Газель» влобовую столкнулась с авто и вылетела за ограждение в Первоуральске

«Газель» влобовую столкнулась с авто и вылетела за ограждение в Первоуральске

4 октября 2023, 13:44
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске «Газель» влобовую столкнулась с легковым автомобилем Renault — ударом грузовик отбросило на мостовое ограждение.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 37-летнего автомобилиста. Обоих водителей доставили в больницу с травмами.

Автоинспекторы также выяснили, что водитель «Газель» 12 раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, тогда как в отношении другого участника аварии не было составлено ни одного протокола.

Ранее сообщалось, что вечером 3 октября пьяный водитель сбил пожилую женщину на улице Орджоникидзе в Нижнем Тагиле.

Фото: ГИБДД по Свердловской области
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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Автомобиль#Автомобилист#Автомобили#Григорий Орлов
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