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Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:32

Updated Сегодня, 16:32

Голая женщина выкатилась на оживленную проезжую часть в Екатеринбурге

Голая женщина выкатилась на оживленную проезжую часть в Екатеринбурге

4 октября 2023, 16:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге обнаженная женщина выкатилась на трассу и едва не попала под колеса машины на Уктусе.

На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль перестраивается на другую полосу, и в этот момент на дорогу падает женщина без одежды. Водителю удается вовремя свернуть и избежать трагедии.

Непонятно — из машины выкинули или нет. Позади нее две машины остановились и к ней подбежали, говорит, они вызвали полицию, — цитирует E1.RU очевидца.

Уточняется, что инцидент случился 4 октября на улице Щербакова. В полиции не комментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 12-летний пассажир автобуса сломал ногу, попав в ДТП на Ботанике.

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#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#Водители#ЧП#Автомобилист#Екатеринбург#Григорий Орлов
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