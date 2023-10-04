Голая женщина выкатилась на оживленную проезжую часть в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль перестраивается на другую полосу, и в этот момент на дорогу падает женщина без одежды. Водителю удается вовремя свернуть и избежать трагедии.
Непонятно — из машины выкинули или нет. Позади нее две машины остановились и к ней подбежали, говорит, они вызвали полицию, — цитирует E1.RU очевидца.
Уточняется, что инцидент случился 4 октября на улице Щербакова. В полиции не комментировали инцидент.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 12-летний пассажир автобуса сломал ногу, попав в ДТП на Ботанике.