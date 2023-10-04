Инклюзивная школа из Нижнего Тагила вошла в финал всероссийского конкурса

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В список финалистов вошли 20 российских школ с равными условиями для детей независимо от их физического, интеллектуального и психического развития. В числе таких учреждений оказалась и нижнетагильская 71-я школа на Вые.
Школа № 71 имеет давние традиции работы с детьми разных категорий, педагоги школы регулярно представляют свой опыт, — сообщили в управлении образования города.
Заключительный этап конкурса начнется 25 октября. В прошлом году статус лучшей школы с инклюзией получила СОШ № 6 в Великих Луках.
Ранее сообщалось, что воспитатель из Нижнего Тагила прошла в финал областного конкурса «Образование без границ».