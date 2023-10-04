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Updated Сегодня, 17:33

Инклюзивная школа из Нижнего Тагила вошла в финал всероссийского конкурса

Инклюзивная школа из Нижнего Тагила вошла в финал всероссийского конкурса

4 октября 2023, 17:15
Фото: 1MI
Школа № 71 в Нижнем Тагиле вошла в число финалистов всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа».

В список финалистов вошли 20 российских школ с равными условиями для детей независимо от их физического, интеллектуального и психического развития. В числе таких учреждений оказалась и нижнетагильская 71-я школа на Вые.

Школа № 71 имеет давние традиции работы с детьми разных категорий, педагоги школы регулярно представляют свой опыт, — сообщили в управлении образования города.

Заключительный этап конкурса начнется 25 октября. В прошлом году статус лучшей школы с инклюзией получила СОШ № 6 в Великих Луках.

Ранее сообщалось, что воспитатель из Нижнего Тагила прошла в финал областного конкурса «Образование без границ».

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#Нижний Тагил#Конкурс#Школьники#Школа#Образование#Школы#Григорий Орлов
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