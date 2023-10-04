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Иностранная студентка педвуза в Екатеринбурге найдена мертвой

Иностранная студентка педвуза в Екатеринбурге найдена мертвой

4 октября 2023, 05:21
Фото: 1MI
22-летнюю девушку из Туркменистана, учившуюся в педагогическом университете в Екатеринбурге, нашли мертвой в комнате общежития.

Девушка не появлялась в университете и не выходила на связь два дня, из-за чего ее подруги начали беспокоиться. По словам очевидца, студентка закрылась у себя в комнате и ее не могли дозваться. Пришлось вызывать полицию, чтобы вскрыть дверь. В итоге девушка оказалась мертвой, пишет Е1.

Предположительно, погибшая совершила суицид. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также полицейские изъяли телефон девушки.

Как рассказал представитель туркменской диаспоры Алишер Маткурбатов, неизвестно, были ли у нее какие-то проблемы в личной жизни или в вузе. Кроме того, родственников в Екатеринбурге у студентки не было.

Напомним, 5 сентября 2023 года в поселке Большой исток скончалась 15-летняя девочка. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.

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