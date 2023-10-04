Иностранная студентка педвуза в Екатеринбурге найдена мертвой

Девушка не появлялась в университете и не выходила на связь два дня, из-за чего ее подруги начали беспокоиться. По словам очевидца, студентка закрылась у себя в комнате и ее не могли дозваться. Пришлось вызывать полицию, чтобы вскрыть дверь. В итоге девушка оказалась мертвой, пишет Е1.