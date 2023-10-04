Иностранная студентка педвуза в Екатеринбурге найдена мертвой

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Девушка не появлялась в университете и не выходила на связь два дня, из-за чего ее подруги начали беспокоиться. По словам очевидца, студентка закрылась у себя в комнате и ее не могли дозваться. Пришлось вызывать полицию, чтобы вскрыть дверь. В итоге девушка оказалась мертвой, пишет Е1.
Предположительно, погибшая совершила суицид. Правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Также полицейские изъяли телефон девушки.
Как рассказал представитель туркменской диаспоры Алишер Маткурбатов, неизвестно, были ли у нее какие-то проблемы в личной жизни или в вузе. Кроме того, родственников в Екатеринбурге у студентки не было.
Напомним, 5 сентября 2023 года в поселке Большой исток скончалась 15-летняя девочка. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.