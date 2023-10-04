Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила раскрыли свои планы, а в Лае замуровали жителей

Все кандидаты на пост главы Нижнего Тагила допущены по итогам второго этапа, в школе села Покровское детей на какое-то время перестанут кормить, а в поселке Малая Лая отремонтировали дорогу, но есть нюанс: самое важное, что произошло 4 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле