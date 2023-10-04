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Published Сегодня, 18:17

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Updated Сегодня, 18:19

Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила раскрыли свои планы, а в Лае замуровали жителей

Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила раскрыли свои планы, а в Лае замуровали жителей

4 октября 2023, 18:17
Фото: Midjourney
Все кандидаты на пост главы Нижнего Тагила допущены по итогам второго этапа, в школе села Покровское детей на какое-то время перестанут кормить, а в поселке Малая Лая отремонтировали дорогу, но есть нюанс: самое важное, что произошло 4 октября в Нижнем Тагиле и не только.

4 октября в городской думе прошел второй этап по отбору кандидатов на пост главы Нижнего Тагила. Журналисты редакции TagilCity.ru посетили мероприятие и узнали, у кого какие планы на пост мэра.

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В школе №10 в селе Покровское под Нижним Тагилом перестали кормить детей. Об этом рассказали сами родители учеников. Почему школьников лишили горячих обедов в столовой и как долго это будет продолжаться, выясняла редакция Tagilcity.ru.

Берите сок и булочку: учеников школы в селе Покровское перестали кормить в столовой
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Дома просто замуровали: в селе Большая Лая после ремонта дороги дома некоторых местных жителей оказались отрезаны от возможности подъезда автомобиля, люди вынуждены карабкаться по насыпи, чтобы попасть на дорогу.

Жители села Большая Лая остались замурованы после ремонта дороги
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В коллективном саду «Северный-1» произошло ЧП. Местный житель не выдержал затяжного конфликта с соседями и поджег им баню. У строения пострадали стены и крыша. Жертв среди населения нет.

Мужчина поджег баню соседей в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом
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В Нижнем Тагиле два многоквартирных дома по адресу Боровая, 41 и Краснофлотская, 22 признаны аварийными. В срок до 1 ноября 2028 года жителей домов должны будут расселить, до 1 декабря 2028 года дома должны будут снести.

Два аварийных многоквартирных дома снесут в Нижнем Тагиле
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Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил
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