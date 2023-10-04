Кандидаты на пост мэра Нижнего Тагила раскрыли свои планы, а в Лае замуровали жителей

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
4 октября в городской думе прошел второй этап по отбору кандидатов на пост главы Нижнего Тагила. Журналисты редакции TagilCity.ru посетили мероприятие и узнали, у кого какие планы на пост мэра.
В школе №10 в селе Покровское под Нижним Тагилом перестали кормить детей. Об этом рассказали сами родители учеников. Почему школьников лишили горячих обедов в столовой и как долго это будет продолжаться, выясняла редакция Tagilcity.ru.
Дома просто замуровали: в селе Большая Лая после ремонта дороги дома некоторых местных жителей оказались отрезаны от возможности подъезда автомобиля, люди вынуждены карабкаться по насыпи, чтобы попасть на дорогу.
В коллективном саду «Северный-1» произошло ЧП. Местный житель не выдержал затяжного конфликта с соседями и поджег им баню. У строения пострадали стены и крыша. Жертв среди населения нет.
В Нижнем Тагиле два многоквартирных дома по адресу Боровая, 41 и Краснофлотская, 22 признаны аварийными. В срок до 1 ноября 2028 года жителей домов должны будут расселить, до 1 декабря 2028 года дома должны будут снести.