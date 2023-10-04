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Лихача на Lexus из Екатеринбурга поймали и привлекли к ответственности

Лихача на Lexus из Екатеринбурга поймали и привлекли к ответственности

4 октября 2023, 10:08
Фото: Отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге сотрудники ГАИ поймали водителя автомобиля Lexus-777, который ехал по встречке.

Лихач был замечен 28 сентября примерно в 17.30 на улице Опалихинская. Он ехал по встречной полосе. Об этом сообщает отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Гражданина, находившегося за рулем иномарки, разыскали и пригласили в отделение для беседы. Известно, что водителем оказался 48-летний мужчина. Он рассказал, что по время движения он почувствовать недомогание, поэтому решил объехать пробку по встречке. Впредь он пообещал так не делать.

В результате нарушителя привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Также была назначена дата ля рассмотрения этого дела и принятия решения.

Ранее сообщалось, что лихач из Екатеринбурга проехал на запрещающий сигнал светофора прямо на глазах у инспекторов ДПС.

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#Происшествия#ГАИ#ПДД#Нарушение ПДД#Lexus#Екатеринбург#Лихач#Дарья Сорокина
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