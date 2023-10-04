Лихача на Lexus из Екатеринбурга поймали и привлекли к ответственности

Гражданина, находившегося за рулем иномарки, разыскали и пригласили в отделение для беседы. Известно, что водителем оказался 48-летний мужчина. Он рассказал, что по время движения он почувствовать недомогание, поэтому решил объехать пробку по встречке. Впредь он пообещал так не делать.