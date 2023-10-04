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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 10:11

Мальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из Екатеринбурга

Мальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из Екатеринбурга

4 октября 2023, 09:55
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
В Екатеринбурге хирурги-урологи Областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно провели операцию мальчику с редчайшей патологией половой системы — поперечной эктопией яичка.

На хирургическом столе оказался ребенок в возрасте 1,3 года. Операцию по устранению аномалии, которую медики со всего мира описали лишь 85 раз, врачи провели с применением лапароскопического оборудования — то есть через небольшие надрезы в области малого таза и брюшной полости.

Благодаря хирургическому вмешательству удалось скорректировать положение яичка и тем самым восстановить нормальное развитие репродуктивной системы. Через три дня юного пациента выписали из больницы под наблюдение участкового врача, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле врачи восстановили женщине челюсть фрагментом ее кости.

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#Здоровье#Медицина#Врачи#Здравоохранение#Минздрав#Хирург#Екатеринбург#Григорий Орлов
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