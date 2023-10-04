Мальчику с редкой аномалией помогли хирурги-урологи из Екатеринбурга

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
На хирургическом столе оказался ребенок в возрасте 1,3 года. Операцию по устранению аномалии, которую медики со всего мира описали лишь 85 раз, врачи провели с применением лапароскопического оборудования — то есть через небольшие надрезы в области малого таза и брюшной полости.
Благодаря хирургическому вмешательству удалось скорректировать положение яичка и тем самым восстановить нормальное развитие репродуктивной системы. Через три дня юного пациента выписали из больницы под наблюдение участкового врача, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле врачи восстановили женщине челюсть фрагментом ее кости.