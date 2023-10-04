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Updated Сегодня, 15:14

Минобразования опровергло слухи о нехватке педагогов в колледже Екатеринбурга

Минобразования опровергло слухи о нехватке педагогов в колледже Екатеринбурга

4 октября 2023, 14:50
Фото: 1MI
В свердловском министерстве образования опровергли слухи о тотальном дефиците кадров в радиоколледже имени Попова в Екатеринбурге.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об уходе из учреждения около десяти педагогов. Сообщалось, что из-за нехватки преподавателей у старшекурсников возникли проблемы с лекциями в преддверии защиты дипломов. В миноборазования, в свою очередь, заявили, что «процесс подготовки специалистов в колледже идет в обычном режиме», а пробелы в расписании занятий у студентов отсутствуют.

В ведомстве подтвердили, что в течение 2023 года колледж по разным причинам действительно покинули девять педагогов — но уже к началу учебного года им на смену пришли 13 специалистов.

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#Министерство образования#Образование#Учеба#Колледж#Екатеринбург#Дефицит кадров#Григорий Орлов
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