Минобразования опровергло слухи о нехватке педагогов в колледже Екатеринбурга

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об уходе из учреждения около десяти педагогов. Сообщалось, что из-за нехватки преподавателей у старшекурсников возникли проблемы с лекциями в преддверии защиты дипломов. В миноборазования, в свою очередь, заявили, что «процесс подготовки специалистов в колледже идет в обычном режиме», а пробелы в расписании занятий у студентов отсутствуют.