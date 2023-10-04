Минобразования опровергло слухи о нехватке педагогов в колледже Екатеринбурга

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Напомним, ранее в СМИ появилась информация об уходе из учреждения около десяти педагогов. Сообщалось, что из-за нехватки преподавателей у старшекурсников возникли проблемы с лекциями в преддверии защиты дипломов. В миноборазования, в свою очередь, заявили, что «процесс подготовки специалистов в колледже идет в обычном режиме», а пробелы в расписании занятий у студентов отсутствуют.
В ведомстве подтвердили, что в течение 2023 года колледж по разным причинам действительно покинули девять педагогов — но уже к началу учебного года им на смену пришли 13 специалистов.