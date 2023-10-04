Мошенники от имени начальника забрали у жительницы Екатеринбурга 3,7 млн рублей

После этого последовал звонок незнакомца, который сообщал, что на женщину кто-то оформил кредит. Чтобы банк не отдал деньги тому, кто якобы оформил кредит, нужно прийти за средствами и перевести их на «безопасные счета». Кроме того, о своих действиях никому нельзя сообщать, настаивал звонивший.