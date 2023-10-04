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Мошенники от имени начальника забрали у жительницы Екатеринбурга 3,7 млн рублей

Мошенники от имени начальника забрали у жительницы Екатеринбурга 3,7 млн рублей

4 октября 2023, 07:13
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге мошенники под видом начальника забрали у курьера одной из фирм 3,7 млн рублей. В полицию пострадавшая обратилась 3 октября.

Пострадавшей 53 года. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение от якобы начальника. Он сообщал, что ему понадобится «отчетность по диалогу с человеком от Минпромторг».

После этого последовал звонок незнакомца, который сообщал, что на женщину кто-то оформил кредит. Чтобы банк не отдал деньги тому, кто якобы оформил кредит, нужно прийти за средствами и перевести их на «безопасные счета». Кроме того, о своих действиях никому нельзя сообщать, настаивал звонивший.

Только проделав все действия, женщина решила перезвонить начальнику и спросить, писал ли он ей в мессенджере. Когда он ответил, что нет, сотрудница поняла, что оказалась обманута аферистами.

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#Полиция#Начальник#Мошенники#Мессенджер#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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