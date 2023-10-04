Мужчина поджег баню соседей в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом

По словам хозяев бани, они продолжительно время конфликтуют с соседом. Пожар был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, которые установлены на соседних домах, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности в Нижнем Тагиле и ГГО.