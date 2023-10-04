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Мужчина поджег баню соседей в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом

Мужчина поджег баню соседей в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом

4 октября 2023, 05:53
Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО
Житель коллективного сада «Северный-1» под Нижним Тагилом поджег баню своих соседей. ЧП случилось на Северной улице вечером 2 октября 2023 года.

По словам хозяев бани, они продолжительно время конфликтуют с соседом. Пожар был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, которые установлены на соседних домах, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности в Нижнем Тагиле и ГГО.

Фото: ОНД и ПР Нижний Тагил и ГГО

В результате пожара пострадали стены и крыша бани. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Огонь устраняли семь сотрудников МЧС. Потушить удалось в течение шести минут. Устанавливается размер нанесенного ущерба.

Напомним, 23 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелся огонь в бане на частной территории. Приехавшие специалисты МЧС быстро устранили пожар.

Частная баня сгорела в Нижнем Тагиле
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