Мужчина поджег баню соседей в саду «Северный-1» под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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По словам хозяев бани, они продолжительно время конфликтуют с соседом. Пожар был зафиксирован на камерах видеонаблюдения, которые установлены на соседних домах, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности в Нижнем Тагиле и ГГО.
В результате пожара пострадали стены и крыша бани. Площадь возгорания — 15 квадратных метров. Огонь устраняли семь сотрудников МЧС. Потушить удалось в течение шести минут. Устанавливается размер нанесенного ущерба.
Напомним, 23 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле разгорелся огонь в бане на частной территории. Приехавшие специалисты МЧС быстро устранили пожар.