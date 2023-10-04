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Posted 4 октября 2023, 16:47

Published 4 октября 2023, 16:47

Modified 4 октября 2023, 17:08

Updated 4 октября 2023, 17:08

Народные песни и выставки: в библиотеках Тагила отметили День пожилых людей

4 октября 2023, 16:47

В трех библиотеках Нижнего Тагиле по-разному отметили День пожилых людей

В библиотеках Нижнего Тагила хором народной песни, выставкой детских рисунков и стихами отпраздновали прошедший 1 октября День пожилых людей.

Так, в городской библиотеке № 9 выступил хор ветеранов педагогического труда «Радуга», исполнивший песни «Наливное яблочко», «Погас закат над Иртышом», «Мамин старенький дом», «Листья желтые» и другие. Обратились участники и к литературному творчеству: на концерте читали стихи С. Есенина и Э. Асадова.

К празднику младшеклассники подготовили рисунки — экспозиция, названная «Бабушке с любовью», также размещена в 9-й библиотеке.

Тем временем в библиотеке № 5 для пожилых тагильчан подготовили программу «Праздник золотой поры». Студенты-волонтеры из объединения «PRO_Добро» прочитали гостям стихи и исполнили песни современных музыкантов.

А в библиотеке № 5 дошкольники смастерили оригинальные открытки с поздравлениями бабушек и дедушек из Тагильского пансионата.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле ветеранов прокатили на экскурсионном ретротрамвае.

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