Народные песни и выставки: в библиотеках Тагила отметили День пожилых людей

Posted 4 октября 2023, 16:47
Published 4 октября 2023, 16:47
Modified 4 октября 2023, 17:08
Updated 4 октября 2023, 17:08
Так, в городской библиотеке № 9 выступил хор ветеранов педагогического труда «Радуга», исполнивший песни «Наливное яблочко», «Погас закат над Иртышом», «Мамин старенький дом», «Листья желтые» и другие. Обратились участники и к литературному творчеству: на концерте читали стихи С. Есенина и Э. Асадова.
К празднику младшеклассники подготовили рисунки — экспозиция, названная «Бабушке с любовью», также размещена в 9-й библиотеке.
Тем временем в библиотеке № 5 для пожилых тагильчан подготовили программу «Праздник золотой поры». Студенты-волонтеры из объединения «PRO_Добро» прочитали гостям стихи и исполнили песни современных музыкантов.
А в библиотеке № 5 дошкольники смастерили оригинальные открытки с поздравлениями бабушек и дедушек из Тагильского пансионата.