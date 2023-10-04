Народные песни и выставки: в библиотеках Тагила отметили День пожилых людей

Так, в городской библиотеке № 9 выступил хор ветеранов педагогического труда «Радуга», исполнивший песни «Наливное яблочко», «Погас закат над Иртышом», «Мамин старенький дом», «Листья желтые» и другие. Обратились участники и к литературному творчеству: на концерте читали стихи С. Есенина и Э. Асадова.