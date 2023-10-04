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Нетрезвый водитель сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле

Нетрезвый водитель сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле

4 октября 2023, 03:30
Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу
В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель автомобиля ВАЗ сбил 72-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Орджоникидзе вечером 3 октября 2023 года.

Женщина шла по пешеходному переходу и в этот момент на нее наехал автомобиль. С переломами левого плеча и голени пострадавшую госпитализировали в больницу, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Как рассказал мужчина, который управлял автомобилем, он не заметил, что дорогу переходит пешеход, поэтому не стал снижать скорость. Когда горожанин понял, что сбил человека, он вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Почему он сел в нетрезвом виде за руль и почему употреблял алкоголь, водитель пояснять не стал.

Инспекторы составили в отношении мужчины протокол. Виновнику аварии грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления автомобилем на два года.

Напомним, в Каменске-Уральском водитель, будучи в нетрезвом состоянии, сбил женщину на управляемом перекрестке и скрылся. Пострадавшую отвезли в реанимацию, а водителя нашли и составили в отношении него протокол.

Женщина попала в реанимацию после наезда пьяного водителя в Каменске-Уральском
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