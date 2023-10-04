Нетрезвый водитель сбил пенсионерку в Нижнем Тагиле

Как рассказал мужчина, который управлял автомобилем, он не заметил, что дорогу переходит пешеход, поэтому не стал снижать скорость. Когда горожанин понял, что сбил человека, он вызвал скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Почему он сел в нетрезвом виде за руль и почему употреблял алкоголь, водитель пояснять не стал.