Обвиняемому в коррупции экс-главе ГИБДД Ивделя продлили арест до 12 ноября

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Анисимкова на решение Серовского районного суда и продлил срок ареста экс-полицейского — в СИЗО он пробудет минимум до 12 ноября.
Напомним, в апреле этого года главу ивдельской ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки с вымогательством в крупном размере (п.п. б, в ч.5 ст. 290 УК — наказывается лишением свободы на срок до 12 лет).
По версии СК, Анисимков получил 120 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы по сдаче снегоходов в аренду — в обмен на деньги полицейский не стал инициировать административные дела из-за правонарушений клиентов.