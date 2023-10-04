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Обвиняемому в коррупции экс-главе ГИБДД Ивделя продлили арест до 12 ноября

Обвиняемому в коррупции экс-главе ГИБДД Ивделя продлили арест до 12 ноября

4 октября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Суд продлил арест бывшему начальнику управления ГИБДД Ивделя Максиму Анисимкову, обвиняемому в коррупционном преступлении.

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию защиты Анисимкова на решение Серовского районного суда и продлил срок ареста экс-полицейского — в СИЗО он пробудет минимум до 12 ноября.

Напомним, в апреле этого года главу ивдельской ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки с вымогательством в крупном размере (п.п. б, в ч.5 ст. 290 УК — наказывается лишением свободы на срок до 12 лет).

По версии СК, Анисимков получил 120 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы по сдаче снегоходов в аренду — в обмен на деньги полицейский не стал инициировать административные дела из-за правонарушений клиентов.

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#Общество#Свердловская область#ГИБДД#Суд#Уголовное дело#Коррупция#Взятка#Взятки#Григорий Орлов
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