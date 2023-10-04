Пешеход и водитель в Нижнем Тагиле чуть не попали в ДТП

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Момент инцидента попал на запись автомобильного видеорегистратора. На кадрах видно, что пешеход начинает переходить проезжую часть, несмотря на красный сигнал светофора.
В этот же момент ехал автомобиль темного цвета по встречной полосе через сплошную. Об увиденном случае рассказала очевидица в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля во дворе едва не сбил ребенка, который ездил на велосипеде. Мама мальчика, возмутившаяся действиями автомобилиста, пнула его транспорт.
После этого водитель, женщина и ее супруг стали между собой ругаться, а владелец машины в какой-то момент ударил мужчину.