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Пешеход и водитель в Нижнем Тагиле чуть не попали в ДТП

Пешеход и водитель в Нижнем Тагиле чуть не попали в ДТП

4 октября 2023, 09:20
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле прохожий переходил дорогу на красный свет, а водитель ехал по встречной полосе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Пархоменко — Циолковского возле Дворца молодежи.

Момент инцидента попал на запись автомобильного видеорегистратора. На кадрах видно, что пешеход начинает переходить проезжую часть, несмотря на красный сигнал светофора.

В этот же момент ехал автомобиль темного цвета по встречной полосе через сплошную. Об увиденном случае рассказала очевидица в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Напомним, в августе 2023 года в Екатеринбурге водитель автомобиля во дворе едва не сбил ребенка, который ездил на велосипеде. Мама мальчика, возмутившаяся действиями автомобилиста, пнула его транспорт.

После этого водитель, женщина и ее супруг стали между собой ругаться, а владелец машины в какой-то момент ударил мужчину.

Водитель чуть не сбил ребенка на велосипеде во дворе Екатеринбурга и устроил драку
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