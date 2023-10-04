Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил

Представитель отборной комиссии Вадим Дубичев предложил кандидату «блеснуть знаниями» о том, как тот изучил полномочия главы города в сфере здравоохранения. Никита Ванаев показал, что понимает, что эта система — в ведении региона, и предложил свои пути оказания помощи частной медицине на территории Нижнего Тагила. Вадим Дубичев, в свою очередь, усомнился, что у прокуратуры по этому поводу в дальнейшем не будет вопросов.