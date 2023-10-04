Пищепром, проекты для покойников и обер-мастер: кандидаты в мэры о планах на Тагил

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Все выступающие были в одинаковых временных рамках — 10 минут им давалось на презентацию программы развития Нижнего Тагила, и еще 5 минут предстояло отвечать на вопросы комиссии. Кто-то из конкурсантов укладывался регламент до истечения заложенного времени, кому-то его не хватало. Пересказываем основные тезисы потенциальных мэров и интересные моменты второго этапа конкурса по отбору на должность главы Нижнего Тагила.
Предприниматель из Новоуральска Никита Ванаев в течение 10 с лишним минут повествовал об аспектах развития города. Он предложил создать муниципальную управляющую компанию, которая позволит оперативно реагировать на запросы в сфере ЖКХ. Также выступающий в своей концепции видит Нижний Тагил — второй столицей медицины Свердловской области.
Город Нижний Тагил должен стать вторым медицинским центром Свердловской области после Екатеринбурга, и первым на территории Горнозаводского управленческого округа, в котором предоставляется полный комплекс медицинских услуг. И у жителей городов севернее Нижнего Тагила отсутствует необходимость посещать иные города, — рассказал комиссии Никита Ванаев.
Представитель отборной комиссии Вадим Дубичев предложил кандидату «блеснуть знаниями» о том, как тот изучил полномочия главы города в сфере здравоохранения. Никита Ванаев показал, что понимает, что эта система — в ведении региона, и предложил свои пути оказания помощи частной медицине на территории Нижнего Тагила. Вадим Дубичев, в свою очередь, усомнился, что у прокуратуры по этому поводу в дальнейшем не будет вопросов.
Речь действующего главы города Владислава Пинаева сопровождалась презентацией уже реализованных проектов. За пять минут выступления мэр озвучил три тактические задачи: отдельный вуз для сохранения студенчества в городе и увеличения населения, реализация демографической разницы между смертностью и рождаемость и обеспечение предприятий Нижнего Тагила ресурсами и кадрами для решения проблемы дефицита кадров.
В Нижнем Тагиле наблюдается сложнейший дефицит кадров. Учитывая то, что вокруг города строится масса новых предприятий, инвестируются средства в большие грандиозные проекты, мы еще раз рискуем тем, что из города будут уезжать люди в другие города — Красноуральск, Кушва, Верхняя Салда, — сказал мэр.
Владислав Пинаев отметил, что он намерен продолжать участвовать в региональных и федеральных программах, национальных проектах. Также он отметил, что депутатский корпус при нем продолжит работать над выполнением обязательств перед избирателями. Кандидат на пост мэра уверен, что фишка Нижнего Тагила — туризм, в частности, благодаря готовящемуся проекту по развитию Демидовского завода.
Планы есть, работаем над их реализацией, — резюмировал Владислав Пинаев.
Вопрос конкурсной комиссии также касался здравоохранения. Второй кандидат на должность мэра рассказал о действиях, выполняемых в рамках полномочия главы муниципалитета.
Мы заключили соглашение между Демидовской больницей, администрацией города и медицинской академией, создали три независимых медицинских класса, где со старшего возраста готовят детей для поступления в медицинские вузы. Демидовская больница и другие медучреждения при этом заключают целевые договоры, чтобы ребята возвращались работать в Нижний Тагил. В лицее №39 открыто целое направление работы по медицине. Мы имеем полномочия предоставлять квартиры всем медикам, которые приезжают, — ответил на вопрос Владислав Пинаев.
35-летний Федор Трачук, руководящий автомойкой, в начале своей концепции предложил укреплять основы местного самоуправления, бороться с коррупцией и запретить главе города занимать должность более одного срока подряд. В своем выступлении он зачитывал речь, которую представители комиссии назвали «скорее публицистической».
Места в городской думе занимают исключительно представители «Единой России». Легитимна ли сама Нижнетагильская гордума как представительный орган власти? Дума и глава города принимают своеобразные спорные решения, — обратился Федор Трачук к присутствующим.
Не обошел стороной выступающий и экологию города и повышенную заболеваемость. «Все, что вы сейчас делаете — мосты, дороги, набережные — фактически для покойников». Также Трачук предложил отремонтировать дорогу от пляжа до Тагильской лагуны-2, а также работать с полицией по вопросу борьбы с наркоманией, уважать трудовых мигрантов и увеличивать количество детских площадок.
Ответить на вопросы Вадима Дубичева, касающиеся знания государственных и муниципальных программ, не удалось. Выступающий обратился с просьбой рассматривать именно ту концепцию, с которой он выступил, а не затрагивать иные темы.
Федор Михайлович, я должен вас огорчить, задача конкурсной комиссии понять уровень вашей компетенции с точки зрения занятия должности главы городы. Вы должны продемонстрировать, что знаете и понимаете то место работы, на которое вы идете. У вас более публицистическое выступление, продемонстрировавшее не очень хорошее понимание федерального законодательства, — отметил Вадим Дубичев.
Вопрос Вадима Раудштейна о том, какие именно «ошибочные решения гордумы» навредили городу, остался без четкого ответа кандидата на пост мэра Нижнего Тагила.
Андрей Мельников из ЗАТО Свободный в своей концепции упомянул о привлечении инвестиций, формировании городской среды и более тщательной работе с управляющими компаниями. Являясь действующим начальником городского хозяйства, кандидат в мэры сделал акцент на развитии сферы ЖКХ.
Требуется осуществить муниципальный контроль за выполнением минимального перечня услуг УК. При невыполнении — делать перерасчет в квитанциях, указывать подробную информацию о каждой услуге. Рекомендовать УК ввести должность обер-мастера, рабочего по комплексному обслуживанию, он будет душой дома и будет являться звеном между УК и жильцами, — рассказал Андрей Мельников.
В своей речи выступающий заявил, что Нижний Тагил пребывает в начальной стадии застоя. Одним из вопросов от комиссии касался именно этого комментария: «На какой стадии находится ЗАТО Свободный и как долго продлится этот застой в Нижнем Тагиле, если вас изберут главой?».
ЗАТО Свободный находится в стадии глубокого застоя. Мы разрабатываем сейчас генеральный план для утверждения границ населенного пункта, и мы будем выходить в Минфин и Минобороны, чтобы земельный участок принадлежал муниципалитету. Постараюсь вывести Нижний Тагил из застоя, я все для этого сделаю, — ответил Андрей Мельников.
Следующий кандидат — Ольга Кияткина, наоборот, сделала вывод, что в развитии Нижнего Тагила наметилась положительная динамика. Она детально познакомила присутствующих с направлениями своей работы. Одним из основных стала охрана окружающей среды. Она предложила улучшить качество зеленых зон в городе и организовать питомник по выращиванию посадочного материала. Также председатель профсоюзного комитета НТЗМК обратила внимание на благоустройство города, развитие транспортной инфраструктуры города, отдыха и творчества.
Вопрос комиссии касался конкретных решений и правовых актов в медицинской сфере, которая в выступлении также была затронута.
Я бы не обозначила этот правовой акт по той причине, что для того, чтобы он был сформулирован четко и не вызвал сбоев в работе медицинских учреждений, я бы более глубоко ознакомилась с положением дел, — ответила Ольга Кияткина.
Несмотря на просьбу посматривать на таймер, Сергей Мошин уделил своему выступлению в стиле стендап 12 минут. Он характеризовал работу в городе, основываясь на личном мнении: выделяемые миллиарды идут не туда, мусорный полигон Нижнему Тагилу не нужен, а пробки в Нижнем Тагиле невыносимы. Он уверен, что Нижнему Тагилу не нужна муниципальная транспортная компания, а коммунальная плата несправедлива.
Не разрешайте открывать этот МУП, кончится тем, что это будет за копейки продано Петрову, Соловьеву, и еще кому-то. Есть люди, которые бы пришли и по этим же ценам работали, — заверил атаман хутора.
В разговоре Сергей Мошин упомянул о своем участии в неудавшемся создании военно-патриотической базы в заброшенных лагерях «Рябинушка» и «Лесная сказка», который довести до реализации по ряду причин не удалось.
Кроме характеристик работы мэра, конкретных предложений по развитию Нижнего Тагила на ближайшие годы Мошин не внес, пошутив, что свои секреты он раскроет только уже будучи в кресле мэра. Вопрос к выступающему касался конкретных действий при реализации проекта мусороперерабатывающего завода.
При нашем плане были бы конкретные плюсы, по экологии было бы меньше вреда. У меня были все проекты документов, надо смотреть, — пояснил атаман.
Инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина закрывала выступления кандидатов в мэры. В своей речи кандидат в мэры зачитывала слайды своей презентации. Основные направления программы — продовольственная безопасность, повышение доходов и качества образования населения, защита окружающей среды.
Также Эльвира Калугина охватила решение вопроса образовательных услуг: открытие бесплатных секций, строительство и реконструкция лагерей, создание продленных групп для школьников и работа с выпускниками детских домов.
Комиссию заинтересовал вопрос продовольственной безопасности, поэтому вопрос касался конкретных управленческих решений для реализации этой цели.
Изначально в Нижнем Тагиле было множество пищевых предприятий, продукция была качественная, извне ничего не заводилось. Сейчас продукция в большинстве своем фальсифицированная, содержащая жиры растительного происхождения, что снижает умственные способности детей. Нужно разработать программы для развития и финансирования личных подсобных хозяйств, развить продовольственные кооперативы для закупки сырья от местного производителя, чтобы не ввозить извне, — пояснила кандидат в мэры.
Выступающей рекомендовали расширить свое выступление и дать ответы на вопрос, как это сделать. «От главы ждут рецепта от болезней, а не фиксации болезней», — отметил Вадим Дубичев.
По итогам второго этапа по решению комиссии все кандидаты были допущены на заседание думы 11 октября, сообщила редакции TagilCity.ru пресс-секретарь думы Нижнего Тагила Наталья Масальская.