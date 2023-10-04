Подростки распылили огнетушитель на бездомного в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
На опубликованной в сети видеозаписи видно, как один из подростков «тушит» мужчину, мирно спавшего возле теплой трубы. На фоне тем временем раздаются подстрекательские возгласы. Судя по голосам, среди подростков находилась девушка.
Самое отвратительное, что там есть девочки… Он же человек, за что? — пишут екатеринбуржцы в комментариях под постом в Telegram-канале «Безумный ЕКБ».
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле компанию школьников уличили в токсикомании.