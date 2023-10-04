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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:39

Преподаватели массово ушли из радиоколледжа в Екатеринбурге

Преподаватели массово ушли из радиоколледжа в Екатеринбурге

4 октября 2023, 09:33
Фото: 1MI
В Екатеринбурге до десяти преподаватели покинули Уральский радиоколледж имени Попова, и теперь старшекурсникам некому преподавать несколько предметов.

Уволились преподаватели технических дисциплин, в том числе по IT. Вероятно, причиной повального ухода педагогов явились их напряженные отношения с руководством колледжа. Вскоре учащимся старших курсов предстоит защищать дипломные работы, однако ряд лекций им так и не зачитали, сообщает источник Telegram-канала УРАЛLIVE.

Напомним, в сентябре в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за массового ухода учителей из школы № 22 на Уралмаше, из-за чего у учеников средней и старшей школы из расписания пропали важные предметы, в частности русский язык и биология.

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#Общество#Педагоги#Образование#Преподаватели#Преподаватель#Екатеринбург#Дефицит кадров#Григорий Орлов
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