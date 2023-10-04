Преподаватели массово ушли из радиоколледжа в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Уволились преподаватели технических дисциплин, в том числе по IT. Вероятно, причиной повального ухода педагогов явились их напряженные отношения с руководством колледжа. Вскоре учащимся старших курсов предстоит защищать дипломные работы, однако ряд лекций им так и не зачитали, сообщает источник Telegram-канала УРАЛLIVE.
Напомним, в сентябре в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за массового ухода учителей из школы № 22 на Уралмаше, из-за чего у учеников средней и старшей школы из расписания пропали важные предметы, в частности русский язык и биология.