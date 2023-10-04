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Рецидивисты угнали автомобиль в Серове и случайно сбросили его в реку

Рецидивисты угнали автомобиль в Серове и случайно сбросили его в реку

4 октября 2023, 05:04
Фото: 1MI
В Серове двое ранее судимых мужчин угнали машину ВАЗ и случайно сбросили ее в водоем. Происшествие случилось 1 июля 2023 года.

Мужчины ехали в угнанном автомобиле по трассе в Екатеринбург. В какой-то момент у транспорта заглох двигатель. Свердловчане, припарковавшись у обочины, выбрались из салона, но забыли поставить машину на ручной тормоз, рассказали в пресс-службе МО МВД «Серовский».

Автомобиль покатился в овраг и оказался в водоеме. Угонщикам грозит до семи лет тюрьмы. Оказалось, что один из них ранее был судим за грабеж, а у другого имеются несколько судимостей за кражи.

Напомним, 17 сентября 2023 года в Ревде 16-летний молодой человек угнал машину Toyota Avensis и попал в аварию. Вскоре юношу нашли и возбудили уголовное дело, а иномарку вернули ее владельцу.

В Ревде подросток угнал автомобиль и попал в ДТП
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