Рецидивисты угнали автомобиль в Серове и случайно сбросили его в реку

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:04
Мужчины ехали в угнанном автомобиле по трассе в Екатеринбург. В какой-то момент у транспорта заглох двигатель. Свердловчане, припарковавшись у обочины, выбрались из салона, но забыли поставить машину на ручной тормоз, рассказали в пресс-службе МО МВД «Серовский».
Автомобиль покатился в овраг и оказался в водоеме. Угонщикам грозит до семи лет тюрьмы. Оказалось, что один из них ранее был судим за грабеж, а у другого имеются несколько судимостей за кражи.
Напомним, 17 сентября 2023 года в Ревде 16-летний молодой человек угнал машину Toyota Avensis и попал в аварию. Вскоре юношу нашли и возбудили уголовное дело, а иномарку вернули ее владельцу.