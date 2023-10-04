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Posted 4 октября, 19:06

Published 4 октября, 19:06

Modified Сегодня, 19:14

Updated Сегодня, 19:14

Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

Россия и Узбекистан подписали меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества

4 октября 2023, 19:06
Фото: piqsels.com
4 октября в Москве состоялась встреча генерального директора — председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с и. о. председателя правления АО «Узбекистон темир йўллари» (железные дороги Узбекистана) Зуфара Нарзуллаева.

Результатом встречи стал подписанный меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества компаний.

Главными целями создания этого документа стали: всестороннее развитие железнодорожных перевозок между Россией и Узбекистаном в двустороннем и транзитном сообщении, реализация потенциала действующих и развитие новых мультимодальных международных транспортных коридоров для наращивания объемов международных перевозок грузов с использованием железнодорожной инфраструктуры сторон, развитие и внедрение лучших практик в сфере цифровизации, обмен опытом в области реформирования железнодорожного транспорта, помощь в области обучения и подготовки кадров.

Стороны также обсудили текущее сотрудничество компаний, в частности проекты по развитию железнодорожных транспортных коридоров, взаимодействие в области информационных технологий и цифровизации, а также культурно-гуманитарное сотрудничество и другие вопросы.

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